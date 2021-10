Conoce los 22 videojuegos indies seleccionados para la final del III Concurso Nacional en Málaga

El juego arranca su fase final. En la tarde de este jueves 7 de octubre se celebró la gala que anunció los videojuegos finalistas en esta tercera edición del Concurso Nacional Indie Games Málaga.

Este año han sido 177 las candidaturas que se han presentado a cuatro categorías. La categoría ‘PC/Consolas’ es la que más participación ha tenido con 114 propuestas, un 64% del total; seguida de ‘Móvil’ con 44, un 25%; once han sido los juegos de ‘Accesibilidad’, un 6%, y ‘XR/Tecnología’ con ocho, un 5%.

Durante la gala, que se retransmitió en directo por las distintas redes sociales se anunciaron los videojuegos finalistas. Así, Ángel Quintana y Lara Smirnova dieron paso a los distintos miembros del jurado que anunciaron los juegos finalistas. En la categoría ‘Móvil’: Bodyquest; Bricks, abstract puzzles; Criaturas fantásticas: Evolution; Space Escape, y Tzuki’s plan B. En la categoría PC/Consola: A tale of paper; Fear the dark unkonwn; Suayota; Narita boy; Neverland; The library of Babel, y Ugly. Las clasificados en Tech/XR, son: Do not open; Green Beret; Lights out; Omega blade, y Other world.

Finalmente, los escogidos en la categoría de ‘Accesibilidad’ fueron: Camino; Delirium; Luto; Magic twins, y Pink Gum. “Con la categoría de accesibilidad buscamos que haya adaptaciones o configuraciones que esos videojuegos puedan ser probados por todos”, destacó Kike García, técnico de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE.

Estas han sido las propuestas seleccionadas en esta criba. Un total de 150 videojuegos se han presentado a la tercera edición del Concurso Nacional Indie Games Málaga, una iniciativa del Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga junto a Fundación ONCE, Viva Games, Hello XR y colaboradores, para ayudar e impulsar a estudios independientes del sector de los videojuegos.

Casi un mes después, tendrá lugar la gala de entrega de premios de la tercera edición de ‘Indie Games Málaga’ que será el próximo 12 de noviembre de 2021 con la asistencia de expertos, patrocinadores, estudios de desarrollo y emprendedores. El evento también se celebrará en formato mixto, tanto presencial como online.

Las propuestas llegaron desde cuatro países: España, Argentina, Italia y República Dominicana, y en el caso de España, de 35 provincias distintas. Desde el Ayuntamiento han apuntado en un comunicado que el número de trabajos presentados ha crecido en un 15% respecto al año pasado y en casi un 80% sobre la primera edición.

Como apoyo a la industria y, en concreto, a los estudios pequeños independientes de videojuegos, este concurso está dotado de cinco premios por valor de más de 20.000 euros en total: 4.000 euros respectivamente para cada categoría, y 2.000 euros adicionales para el mejor videojuego. Además, se concederán seis Accésits de espacios de coworking, valorados en 1.200 euros cada uno, consistentes en un año gratuito de permanencia en el Polo Digital. El jurado deberá valorar, además de la jugabilidad, el diseño y la accesibilidad de los juegos, al equipo y su exposición.

Esto será ante reconocidas caras de la industria de los videojuegos de España como Enrique García, técnico de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE; Curro Rueda, CEO de Viva Games Studio y vicepresidente de DEV; Arturo Monedero, vicepresidente de AEVI, Asociación Española de Videojuegos y diseñador TLR Games; Lara Isabel Rodríguez, profesional del marketing y la comunicación de estudios indies y marcas gaming, MakeGood Art Agency, o Raquel Alcázar, GameTester de Blasphemous, TheGameKitchen. También forman parte del jurado Luis Oliván, productor del estudio indieFictiorama y vocal de DEV; Elena Blanes, CEO Hello XR, entre otros expertos del ámbito de los videojuegos y la tecnología.