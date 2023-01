Virus y demoras en Primaria causan un aumento de urgencias en los hospitales de Málaga

Los virus típicos de esta época y las demoras en los centros de salud se están traduciendo en un aumento de la afluencia a las Urgencias de los hospitales malagueños. El incremento se viene produciendo desde hace unas dos semanas. Como es habitual, en torno a la mitad son casos que podrían resolverse en Primaria porque no son extremadamente graves. Pero profesionales aseguran que la tendencia a acudir a las Urgencias hospitalarias se ha agudizado en el último tiempo por la tardanza en el acceso al médico de cabecera o el pediatra.

Esto, junto con la subida de virus respiratorios, ocasiona una mayor presión sobre los hospitales. "Vemos mucha gripe y mucho Covid. Y a veces, gente más mala por gripe que por Covid", indicaba un sanitario, aunque advertía no obstante que no debe subestimarse al coronavirus "que sigue causando estragos". Pero el SARS Cov2 se ha sumado al escenario epidemiológico y, con las variantes circulantes por ahora, no es lo que era al comienzo de la pandemia.

Esta situación se deriva en "el hospital lleno, con camas calientes porque en cuanto se va un paciente se vuelven a ocupar, pero no hay colapso ni enfermos por los pasillos, como se ven en otras partes de España", aseguraba el delegado del Sindicato de Enfermería (Satse) en el Regional, Ignacio Anguita. Varios profesionales apuntaban que las altas temperaturas que ha habido hasta ahora en la provincia han amortiguado la entrada de muchos virus típicos de la época de más frío.

Entre las patologías que motivan la afluencia a Urgencias hay "de todo", aunque los problemas respiratorios se han incrementado con respecto a otros periodos del año, como suele ocurrir todos los inviernos. Buena parte son pacientes mayores, crónicos, que se descompensan por estas patologías. A raíz de la pandemia, los hospitales pusieron en marcha un doble circuito -que sigue funcionando- para atender por un lado a los enfermos con patologías respiratorias y, de forma separada, al resto.

El Regional indica que la situación es la “normal” de la época, con muchos virus estacionales

Sobre la situación en las Urgencias de los hospitales malagueños, los profesionales coinciden en que "si la Atención Primaria funcionara mejor, disminuiría la afluencia a los hospitales". Como ejemplo, una sanitaria apuntó que tuvo a su hijo malo, con una fiebre que no cedía. "Intenté pedir cita para su pediatra, no había antes de una semana; así que acabé en el Materno porque me dio miedo esperar", afirmó.

El problema de los casos que pueden resolverse en Primaria, pero que acaban en los hospitales no es nuevo. Los profesionales de los centros hospitalarios llevan más de dos décadas advirtiendo de ese comportamiento por parte de los ciudadanos. Pero coinciden en que se ha agravado con las mayores demoras para consguir una cita en los centros de salud.

Según una portavoz del Clínico, la afluencia de pacientes a las Urgencias de ese hospital se ha incrementado en torno a un 30% en las últimas dos semanas. "Hay un aumento de demanda, pero no colapso", aseguraba en la misma línea apuntada por el representante de Satse. Desde el Regional se indicaba que la atención urgente en el hospital presenta "la situación normal de la época: alta frecuentación y mucha asistencia por virus estacionales". Profesionales del Materno, a su vez, manifestaban que ahora están "más tranquilos" que a principios de diciembre cuando el pico de bronquiolitis obligó incluso a abrir camas extra de Cuidados Intensivos pediátricos en dos ocasiones en la UCI de Maternidad de ese centro sanitario y a activar el plan de contingencia.

Los profesionales destacaban que debido al clima en Málaga el periodo de alta frecuentación es más corto que en otras zonas de España donde el frío se mantiene durante más meses. Pero este año, las temperaturas anormalmente altas para la época en la provincia han retrasado aún más la llegada del periodo crítico de afluencia a los hospitales. Ahora está subiendo esa tendencia, pero por el momento -según aseguran hospitales, profesionales y sindicatos consultados- el panorama es de mucha demanda asistencial en las Urgencias hospitalarias, pero sin el colapso que se registra en otros puntos de la geografía española.