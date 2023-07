La vivienda a debate en Málaga: Los promotores demandan más suelo y más agilidad para construir

¿La vivienda puede ser objeto de un pacto de estado? Una aparente utopía en mitad de la polarización que vive España y más con unas elecciones generales en el horizonte. Pero Jordi Sevilla, ministro durante tres años en un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cree que sí cuando desde el sector le plantean la hipótesis. Eso sí, visto el escenario apela a que debe ser la sociedad civil la que convenza a los dirigentes de los partidos de los acuerdos también pueden ser rentables en las urnas y que se destierra que "pactar es de cobardes".

Sevilla recordó que en España apenas el 2% de las viviendas que se construyen son de ámbito social frente al 10% de la media Europea. Las VPO también centraron el debate. Ahora es un producto que no interesa a los promotores. Hay cien mil euros de diferencia. El precio medio de la vivienda en Málaga es de 3.500 euros el metro cuadrado y el máximo de venta de una de protección alcanza los 2.204 euros.

No son viables, según los cálculos de los profesionales del sector. O se reducen costes acortando plazos y con reducción de impuestos o se suben ingresos con un incremento de precios. El objetivo sería un público que no cumple los requisitos para comprar uno de estos pisos pero que tampoco dispone de recursos para adquirir uno de renta libre.

Sevilla fue uno de los participantes en el Punto de Encuentro Empresarial Inmobiliario que en la noche del jueves reunió en el Castillo de Gibralfaro de Málaga a unas 400 personas. Entre ellas el consejero delegado de la LandCo, Alberto Quesada, y el responsable de Coral Homes, Alberto Prieto, dos de los grupos con mayor portfolios de activos inmobiliarios con más de 180.000 en todo el país, en su mayoría suelos.

Y el suelo o su falta es una de las grandes carencias que desde la óptica de los promotores y constructores -su asociación en Málaga junto al Ayuntamiento organizaron la cita- impide dar respuesta a la falta de viviendas. Unas cien mil salen anualmente al mercado en España pero la demanda alcanza las 150.000, según sus datos. Unas peticiones que no son uniformes. Hay lugares como Madrid con un crecimiento sin límites y otros como Málaga que también registra uno "exponencial".

La lentitud de las administradores

Junto a la falta de la materia prima principal, las quejas se centraron también en la lentitud de las administraciones para dar respuesta con agilidad. Desde la necesidad de cambiar los planes generales de las ciudades para varios los usos de los terrenos o la eternidad que supone el proceso para lograr una licencia municipal de obras o incluso el año, en algunas comunidades, que puede transcurrir hasta disponer de la de primera ocupación. En Andalucía ya han conseguido que pueda utilizarse la declaración responsable. O el vía crucis que supone conseguir los distintos informes sectoriales de todas las áreas que intervienen en el proceso.

Críticas que se escucharon con cierta sordina porque en la cita estaban presentes tanto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz. Halagos para el Ejecutivo andaluz y censuras a la Ley de Vivienda del Ejecutivo central. Con algunas intervenciones que no disimularon su esperanza de que la norma nacional se derogue pronto e incluso que pedían el cambio de gobierno en España.

Miguel Rodríguez Porras, Ceo del grupo Miramar, advirtió de posibles xenofobias por la venta de vivienda a extranjeros. Defendió que los productos que se comercializan con ese fin son distintos al que consume el público nacional. Era una respuesta a una reflexión anterior de Francisco de la Torre que expresó su temor a que la demanda internacional acapare la oferta en Málaga.

El alcalde que reiteró su tesis de que todo parte del mayor poder adquisitivo del resto de europeos y lo atribuyó a la base, el déficit educativo que se traduce con los años en peor formación y salarios más bajos. Si ya hace tiempo que reclama para los ayuntamientos las competencias en Educación, el jueves, ante la consejera de Fomento y pese a ensalzar el cambio que ha supuesto la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de Andalucía, también remachó que las competencias en materia de vivienda también deberían formar parte de la cartera municipal.

El IPC, el aumento del coste de los materiales, el problema para conseguir financiación para las hipotecas. La falta de mano de obra en un sector que no encuentra trabajadores especializados y que es consciente de que no atrae a los jóvenes por la dureza de la labor y los sueldos que se pagan. La asignatura pendiente de la FP Dual. Y una consecuencia que resume la situación. El precio de los pisos no acaba de bajar. Y en Málaga menos, un 12% de incremento en el trimestre anterior.

La Junta promete subastas de suelo. Ayudas a empresas y ayuntamientos para lograr unos precios más asequibles. También para aumentar el mercado en alquiler, otra de las grandes carencias actuales. Pero nada parece anticipar a corto y medio plazo un cambio brusco ante este bien muy codiciado pero hasta ahora escaso.