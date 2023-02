Las viviendas turísticas superan ya a los habitantes en el Centro de Málaga

En el Centro de Málaga ya hay más viviendas turísticas que personas censadas. Los datos revelan que si cada uno de los 4.260 personas que estaban registradas en 2021 en el distrito Centro (los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística) hicieran una reserva en los pisos ofertados en su distrito en el portal Airbnb, aún sobrarían 518 apartamentos o habitaciones disponibles para alojar a foráneos, bien sean de otros distritos o de otras ciudades.

La diferencia es aún mayor si se compara el número de alojamientos a disposición para alquileres vacacionales (recordemos, 4.778 sólo en Airbnb), con el de los menores de 16 años registrados en el distrito: 429. Es decir, hay 10 pisos ofertados para alquiler vacacional por cada uno de los niños que viven dentro de los límites del Centro.

A la hora de abordar estos datos es importante puntualizar que en estos casi 4.800 anuncios en la web se incluyen más de 500 que son habitaciones bien privadas o bien compartidas dentro de una casa. También, que si en los datos se filtran aquellas que no han sido alquiladas ni una sola vez en los últimos doce meses hay que eliminar de la ecuación cerca de 1.000 anuncios. Si bien, esto no implica que no puedan ser ofertadas y alquiladas en otras webs de este sector.

Según los datos que desprende el propio portal de alquiler turístico, el beneficio medio de un apartamento turístico es de cerca de 11.000 euros anuales, 21.000 si sólo nos quedamos con las que han sido reservadas frecuentemente (más de 60 días al año o recientemente). El precio medio del alojamiento turístico (bien sean viviendas con fines turísticos o apartamentos turísticos) es de 137 euros la noche, con una media de reservas de 162 noches al año. Sólo un 10% de los anuncios cuenta con más de 255 noches ocupadas en los últimos doce meses.

"Que los habitantes del centro no se vean invadidos por tanta terraza"

Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, ve necesario hacer "políticas en favor del residente" para voltear este éxodo del centro de la ciudad hacia fuera. "Es importante que hayan colegios para las familias jóvenes, diferentes actividades, que no se vean invadidos por tanta terraza, que no es que no las haya, tenemos que atender a los visitantes, pero en la misma medida tenemos que buscar que para el residente sea el espacio más cómodo", destaca.

El decano de los arquitectos reivindica la necesidad de políticas públicas que ayuden a fomenten la construcción de nuevas viviendas en el centro y la puesta de ellas en alquiler. Además de medidas "para tratar de revertir la tendencia de un mercado cada vez más tensionado".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya señaló la necesidad de poner coto a las viviendas turísticas en la ciudad el pasado mes de mayo: "Hay muchas viviendas turísticas y no queremos crecer más, vamos a ver cómo podemos regularlo, pero siempre se le puede dar la vuelta". A esto añadía que la búsqueda de Málaga debía girar en torno a buscar la calidad por encima de la cantidad.

Pese a ello, el interés de las empresas por seguir instalándose en edificios del Centro para implantar viviendas turísticas no decrece. Para muestra, varias licencias concedidas en los últimos meses por la Gerencia de Urbanismo para rehabilitar y cambiar de uso diversos edificios para que tengan posibilidad de hospedaje. La semana pasada eran dos edificios cercanos a la plaza de La Merced para albergar 15 viviendas turísticas, "al menos se recuperan edificios sin uso", señalaban fuentes del Ayuntamiento.

Con todo, cuando el alcalde hacía referencia a la necesidad de limitar el número de viviendas turísticas, sólo pensaba en el sector turístico y en la búsqueda de la excelencia, no en el problema habitacional de Málaga, que entonces ya palpitaba con una fuerza similar.

Pese a ello, desde la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) vienen defendiendo que la subida de precios no está directamente relacionada con el número de viviendas turísticas, sino más bien "con el factor exógeno del extranjero que viene a Málaga y paga un 20% por las casas porque tiene un sueldo muy superior al del malagueño", afirman desde la asociación a este periódico.

En este sentido, destacan que, de estos cerca de 21.000 euros que se obtienen de media como ganancia en el Centro con este tipo de servicios, "el 50% se va entre impuestos, la plataforma o el gestor", por lo que , a fin de cuentas "no es mucho más rentable que un alquiler de larga estancia, pero te da la seguridad de no haber impagos y te permite disfrutar del piso por temporadas si lo deseas".

Así, recuerdan que en los últimos años, el censo del Centro se ha mantenido "casi invariable, en el Centro nunca ha vivido mucha gente o, al menos, no ha estado registrada allí".

Pese a ello su presidente, Carlos Pérez-Lanzac, ha afirmado en varias ocasiones a este periódico la necesidad de buscar medidas "para poner solución a la casuística de Málaga", señalando como una posibilidad poner cupos por barrios en las zonas con más densidad.

Málaga, la ciudad más buscada del mundo en Airbnb

Cabe recordar que la capital de la Costa del Sol, además de ser la primera del mundo por búsquedas en Airbnb en 2023, fue la tercera más solicitada para este tipo de estancias durante el 2022; por lo que no parece que el éxito del alquiler vacacional en Málaga sea flor de un sólo día.