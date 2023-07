Feijóo se encomienda a 'hacerse un Juanma Moreno' en Málaga

En sus últimas horas de campaña, y antes de cerrarla en Coruña, la tierra que le vio nacer políticamente, Alberto Núñez Feijóo ha venido a Málaga, a Andalucía, a encomendarse a la mayoría absoluta, a hacerse un Juanma este domingo. Quiere Feijóo un gobierno sin depender de Vox, ni de otros socios, una mayoría suficiente, termino que empezó a usarse en Andalucía y que se extendió –vía Elías Bendodo– al resto del país.

Para conseguirlo, los dirigentes populares pidieron, exigieron, movilización del votante. En un día que se espera muy caluroso en pleno julio, Feijóo llamó a las urnas, “vamos a votar todos, y vamos a votar rápido, que Sánchez no nos jorobe este domingo también”. Y también recordó que su partido sale “a ganar” estas elecciones, “no como los demás, que salen a perder y a esperar que el que sale a ganar no tenga los votos suficientes”.

Llegó Feijóo a los Baños del Carmen a la vez que algún bañista despistado, que esperaba con la toalla anudada a la cintura observando qué generaba tanto revuelo. En la playa el PP había colocado una ristra de sombrillas azules, recordando su Verano Azul. El viento de poniente –"que trae el cambio", dijo Bendodo– hizo que sólo resistiesen un puñado de estas y cerradas. Junto a ellas, una mujer, ajena a todo, tomaba el sol haciendo topless, “yo me quedo aquí”, bromeaba algún simpatizante jocoso.

En esto Feijóo aseguró que ve a Moreno "en plena forma, si el domingo hubiese elecciones andaluzas saca 65 escaños, os pido ese resultado para las generales también", apoyándose en sus socios andaluces.

No hubo bomba atómica para un Feijóo ya recuperado de su lumbago –que achacó a la cantidad de trabajo en este último año, "si hubiese estado en el Parador de Antequera no me hubiera pasado", bromeó–. Tampoco apareció Marcial Dorado en lancha a saludarle desde la Bahía de Málaga, por mucho que hubiera gustado a sus rivales. Horas antes se había referido a este en una entrevista en Cope admitiendo que este había sido “contrabandista, nunca narcotraficante cuando se conocieron”.

Escudaron al candidato a la presidencia popular Elías Bendodo, número 1 de Málaga en las listas al Congreso y número 3 en el organigrama del partido, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del partido en la región. No intervino esta vez Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad y uno de los emblemas del PP, para apoyar al gallego. Tres veces ha acudido en campaña el gallego a Andalucía –su principal rival, Pedro Sánchez, no ha venido en toda la campaña–, siendo esta la primera que coinciden los tres líderes.

Extraña la no intervención de De la Torre, cuando la última vez que Feijóo vino a Málaga fue antes de la campaña de las municipales a dar un mitin en apoyo a De la Torre, aunque el tono nacional que se empleó hizo que pareciese lo contrario, que este le usaba para auparse en Málaga.

Juanma Moreno, en su intervención llamó al voto de todo "el que quiera desalojar a Sánchez". Para ello aseguró que sólo hay un camino directo, "el PP, no hay otro atajo", en una clara referencia al votante de Vox. Usó la analogía de la ciudad en la que nació, Alhaurín de la Torre, en la que nació, y donde el PP perdió el ayuntamiento tras 20 años. "Allí muchos se confiaron, 800 optaron por votar a Vox para que gobernásemos nosotros, pero esos votos, que nos hubieran llevado a gobernar, solo sirvieron para perder la Alcaldía". También lo pidió a los "socialistas desencantados".

Antes que él Bendodo –del que Moreno dijo que ya "habla gallego en la intimidad", como un guiño a Aznar– se encomendó a la carta para pedir el voto del PSOE, en la que no aparece Pedro Sánchez, para asegurar que Feijóo será "un presidente que mire a los ojos a los españoles". "Es muy posible que Feijóo sea presidente según las encuestas, ahora solo queda saber si solo o condicionado", afirmó.

Los populares quieren que Alberto se vista de Juanma y que se haga este domingo con una "mayoría suficiente".