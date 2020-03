A raíz de la determinación de LaLiga, siguiendo las recomendaciones de Sanidad, respecto a la celebración a puerta cerrada de los partidos de las dos siguientes jornadas de Primera y Segunda División, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha lanzado una petición para que se suspendan todas las competiciones de fútbol para minimizar el riesgo de contagio con el coronavirus por parte de los futbolistas.

En una nota, el sindicato que preside el ex futbolista David Aganzo razona que "dadas las medidas que se están tomando por parte del Gobierno, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación no sólo al hecho de las actividades con público, sino y especialmente en la condición de trabajadores y trabajadoras, y recogiendo el sentir como sindicato a los efectos, solicitamos que las medidas que se lleven a cabo estén presididas por la garantía de mínimo riesgo de los y las futbolistas de todas las categorías. Y para ello, expresamente, les hemos solicitado la suspensión de TODOS los partidos, de TODAS las divisiones y de TODAS las categorías de ambos sexos".

Además, incide la AFE en que "hemos realizado esta solicitud pensando exclusivamente en la salud de los y las futbolistas, colectivos a los que representamos. Y lo que no es de recibo es que no se tenga en cuenta este hecho, más allá que entendemos necesario evitar grandes aglomeraciones por el incremento del riesgo que esto supone. Un riesgo que no solo se evita con la ausencia de público en los partidos. Además, jugar por sistema en campos cerrados al público durante varias semanas desvirtúa el sentido de las competiciones deportivas".

"Por otro lado, queremos insistir en la importancia de tener informados a los y las futbolistas con una fluida interlocución entre los agentes del deporte. Cualquier futbolista que tenga cualquier duda o problema a este respecto, puede ponerse en contacto con nuestra asociación. Para acabar, incidir en la importancia de la responsabilidad que tenemos todos los agentes del deporte de cara a la protección de la salud pública y la prevención de contagios", remataba la Asociación de Futbolistas Españoles.