Al-Thani rechazó una oferta suculenta de un grupo americano para comprar el Málaga, según la APA

Antonio Aguilera, representante de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) que litiga con Al-Thani y cuya querella en la que acusa de "administración desleal y apropiación indebida" al propietario del Málaga, ha desembocado en la investigación del juzgado 14 de la capital, aseguró en declaraciones al programa El Pelotazo de Canal Sur que Al-Thani ha rechazado una oferta para vender el Málaga hace apenas dos semanas.

"Rechazó hace dos semanas una cantidad muy importante. La oferta provenía de un grupo americano compuesto por cineastas, gente relacionada con el cine. Productores de cine y televisión. Llegó a través del abogado de Al-Thani en Londres. La respuesta fue que el Málaga no está a la venta", decía Aguilera. Asesorando en estos últimos meses al Málaga está LGL Group, una compañía británica con experiencia en la gestión. Su director es Owen Lynch, que ha estado regularmente en contacto con el Málaga. De hecho, representantes de LGL Group estuvieron en La Rosaleda el pasado verano.

Desde las instituciones se habló semanas atrás de otra oferta con origen en Catar que tampoco fue tenida en cuenta por Al-Thani. "El jeque dijo que no estaba en venta y que pronto jugábamos otra vez la Champions. Este hombre no está en sus cabales", insistía Aguilera: "Es triste ver a la Policía a La Rosaleda, pero es la única manera de que esto no acabe mal. Es patético el comunicado de prensa del Málaga después de estar en el club la Policía. No dice ni una sola verdad".

"Pedíamos información del club y no se no daba. A través del juzgado sí se nos dio algo. Trabajamos para la querella. Desde que el Málaga no se ha hecho caso a los requerimientos, no tenían ninguna información más allá de la denuncia nuestra. Al negarse tanto y tanto, ya el lunes llevaron la citación judicial. Por la reja Shaheen les dijo que no quería saber nada, que no recogía nada", proseguía Aguilera.

La APA teme, según expresa su representante, que no se llegue a tiempo: "El problema es que vamos a llegar tarde. Seguramente su señoría va a nombrar un administrador judicial. Ya empiezan a aumentar los delitos de los que se le acusa, de evasión de capitales. Es una situación peliaguda. La juez no quiere dar pasos en falso. Hasta después del 18 de febrero, fecha en la que los Al-Thani están citados a declarar, no va a haber muchas novedades. Van a estudiar toda la documentación y hasta entonces no tomarán una determinación".