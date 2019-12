La APA asegura que el juzgado admitirá a trámite la denuncia contra el jeque Al-Thani

Mientras el Málaga empataba a cero en Almendralejo, la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del club se reunía con la titular del juzgado de instrucción número 14 de la Ciudad de la Justicia de Málaga. En torno a una hora de encuentro en el que la magistrada cotejó diversos documentos aportados por esta asociación en la denuncia contra Abdullah Al-Thani depositada en dicha sede judicial.

"Ha ido bien, ha sido muy amable y nos atendió muy bien. Está trabajando el juzgado, hemos aportado documentación en fotocopia y quería ver los originales. Dijo que se admitirá a trámite, no lo estaba porque las fotocopias de los documentos [presentados en la denuncia] no le servía y quería los originales. Explicó que está todo en marcha, que está en curso", explicó a la Cadena Ser al término de la reunión Antonio Aguilera, presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas del club malacitano.

En lo referente a los plazos que pueden barajarse para que existan novedades en la investigación del juzgado, Aguilera fue claro: "No dijo nada de tiempo, el juzgado está trabajando, hay que dejarlos trabajar y ya está. El proceso sigue su curso normal".

Además, el accionista minoritario del Málaga ahondó en la postura actual de Al-Thani con respecto al club: "No quiere escuchar ofertas, hay y muchas. No quiere hacer nada, sólo dice que no vende. Ahora mismo esta es la única opción que hay. Nos gustaría que las administraciones se personaran lo antes posible para que la querella tuviese más fuerza".

La posibilidad de que las instituciones (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación de Málaga) se unan a la querella contra los máximos accionistas del Málaga, Aguilera albergaba alguna esperanza: "El viernes se reunió un área del Ayuntamiento con Shaheen reclamándole que le pague lo que le deben". El Málaga no está al corriente de pagos por el uso del estadio de atletismo Ciudad de Málaga ni por el de La Rosaleda, infraestructuras ambas de titularidad pública.