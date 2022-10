La APA da detalles tras el último movimiento de los Al-Thani

La Asociación de Pequeños Accionistas, a través de su abogado Francisco Valverde, dio algo de luz al último escrito de los abogados del jeque Al-Thani y sus hijos, que entiende que el único fin de ese recurso de apelación no es otro que el de "dilatar, dilatar y dilatar", entorpeciendo una vez más la investigación que se extiende ya durante varios años.

"La presentación de la apelación no debe suspender el curso de las actuaciones por lo que entendemos que se mantiene la debida comparecencia de los Al-Thani el día 17 ante la señoría", explica Valverde en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga, donde detalla que no sabe "si se presentarán" y que "el Juzgado no lo va a suspender". "Si la señoría ve que no se presentan y dictará orden internacional de detención. Entendemos que lo recurrirán también. La orden estará dictada en cualquier caso", explica sobre el último escrito.

"La obligación de estar se mantiene", recalca el abogado de los minoristas, que afina y detalla que los motivos para suspender dicha toma de declaraciones no es correcta: "Los que están pretendiendo lo Al-Thani es dilatar, dilatar y dilatar. La indefensión no se está dando en este caso, están siendo perfectamente asesorados y la jueza no va a permitir mas dilaciones indebidas. Esta orden se va a realizar, aunque se presente el recurso no va a tener carácter suspensivo".

A título personal, el abogado y también pequeño accionista del club, reconoce que no cree que los cataríes se presenten al día 17 de octubre como en anteriores ocasiones.