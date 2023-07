Abonos Málaga CF: Kike Pérez responde a dudas y quejas

El Málaga ofreció unas declaraciones de Kike Pérez tras presentar la campaña de renovación y captación de abonados. El director general tuvo que explicar detalles confusos y aclarar algunos aspectos tras el lanzamiento. Además situó el objetivo en una cifra superior a los 15.000 abonados: "Estaríamos muy satisfechos de repetir los abonados de la pasada temporada”.

“A los precios publicados, a los que fueron a los últimos siete partidos sin contar el Ibiza hay que hacerle un descuento del 25% adicional”, precisó el ejecutivo vitoriano, que confirmó que "el carnet de abonado te da derecho para ver los partidos de play off”. Sin embargo, dejó también bien claro que esperan hacer caja con la Copa del Rey: "No lo hemos incluido ahora mismo al desconocer el impacto deportivo que va a tener esa competición, pues hemos considerado no incluirlo. Llegado el momento el club tomará la decisión de tener unos precios totalmente especiales para los abonados con respecto a los no abonados, por supuesto”.

Han sido legión los malaguistas que han mostrado su incredulidad y desacuerdo por los precios que ha propuesto el club para la temporada 2023/2024 pese a la pérdida de categoría. Pérez admitió que no ha sabido transmitir la rebaja: "Quizás no lo hemos explicado bien. Hemos cogido la tabla del precio total de as renovaciones del año pasado y hemos bajado un 20% respecto a este. Lo que quizás no hemos explicado bien es que en el precio del año pasado iba incluido el Fiel Malaguista per sé. Es el 20% sobre ese precio total".

Spot promocional

"Estamos muy satisfechos por la campaña. Gracias a Antonio y Salva por su colaboración con el club, ha quedado un spot muy emotivo, que es lo que buscábamos. Viene a decir lo difícil que ha sido todo: Gestionar emocionalmente un descenso, salir del fútbol profesional y, como bien dice el eslogan lo más difícil es pedirle a la afición que se quede con nosotros en un momento tan complicado. La afición del Málaga es la mejor de España y ahora lo va a demostrar más que nunca estando con su club".

Adiós al Fiel Malaguista

“Simplificar las cosas, volver a lo que es la esencia y el abecé del fútbol. Un carné de abonado y uno de simpatizante para el malaguista que quiera estar cerca del club y no puede hacerse abonado por lo que sea, porque no puede acudir a los partidos pero es su equipo. Tener ese carné, esa pertenencia al club”.

Ascenso

Esquivó, como suele, la palabra ascenso: "Estamos siguiendo una línea de no hablar mucho más allá del trabajo del día a día. Según vaya pasando el año veremos, pero no queremos… para mí hablar de lo que va a pasar dentro de 11 meses me parece irreal". Pérez aseguró estar abierto al aficionado: "Yo soy una persona muy realista, ahora estamos en el primer día de la campaña de abonados, con una ilusión tremenda, estamos viendo la gran acogida que ha tenido el spot y centrados en el día de hoy, seguir haciendo cosas. Mi despacho está abierto para cualquier persona como así se ha visto en julio, donde me he reunido con peñas, abonados. La campaña está más que lanzada y cerrada, pero estamos abiertos a cualquier sugerencia, crítica, que nos hace mejorar. Bienvenidas serán las propuestas”.