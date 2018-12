Adrián fija el reto de los 40 puntos

Oviedo, Reus y Zaragoza cierran la primera vuelta del Málaga. Son nueve los puntos en juego que le restan al conjunto blanquiazul para superar el ecuador de esta exigente temporada de LaLiga 1|2|3. Dos como visitantes, Oviedo y Zaragoza; y uno como local en La Rosaleda, ante el Reus; conforman el calendario malaguista. Son 35 los puntos que acumulan los de Juan Ramón López Muñiz a estas alturas de la temporada y uno de los suyos, Adrián González, apunta a los 40 puntos para cerrar esta primera vuelta de la mejor de las maneras.

“Me gustaría poder llegar a una cifra de 40 puntos, sería una primera vuelta bastante buena”, expresaba el madrileño, optimista con la posibilidad: “Estamos con bastantes posibilidades de conseguirlo, pero lo primero es el partido de Oviedo, que hay tres puntos en juego. Y luego tendremos unos días para descansar, que nos van a venir bien para refrescar un poco”.

Esos días de descanso le vendrán bien, sobre todo, a un Adrián que sufrió hace semanas una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho de la que se recuperó en tiempo récord y de la que admite estar “ya bien”, así lo explicaba: “Al partido de Mallorca llegué un poco justo. Tuve que pedir el cambio porque trabajé mucho para llegar al partido y lo noté bastante al final. La semana pasada el trabajo me vino bastante bien y ya está completamente olvidado el tema de la lesión”.

De su rápida recuperación admite que tuvo parte de culpa “la buena dinámica” del grupo que hace “que te sientas mejor anímica y físicamente para superar cualquier reto” y, como no, los servicios médicos: “Agradezco a los servicios médicos de aquí, también lo que he podido hacer yo por mi cuenta en casa, y la buena predisposición de nuestro doctor, que me dio esa posibilidad de hacer cosas. Y las ganas de intentar ayudar al equipo en una situación tan buena como la que estamos viviendo”.

"La buena dinámica hace que te sientas mejor anímica y físicamente para superar cualquier reto"

“Tenemos ahora una racha más positiva, sobre todo después de conseguir el triunfo en Mallorca que parecía que nos costaba fuera de casa...”, afirmaba Adrián, que no esquivaba el grave bache que tuvo el equipo con las salidas a domicilio, algo que parece olvidado: “Sería importante acabar el año ganando, ya que la competición es complicada y los equipos que están arriba con nosotros puntúan muchísimo. Es uno de los años que más puntos hacen los primeros clasificados. Sería positivo conseguir tres puntos en un estadio tan complicado como el de Oviedo”.

“Les felicito la Navidad a todos los malaguistas, que tengan una buena entrada de año y ojalá este fin de semana podamos celebrar Nochebuena y Navidad con la alegría de haber conseguido los tres puntos. Y les esperamos aquí el día de Reyes para entre todos intentar ganar los tres puntos contra el Reus para seguir arriba”, zanjaba ayer el madrileño con un mensaje para la hinchada blanquiazul de cara al último partido del año y las fechas tan señaladas.