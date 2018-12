Adrián: “Hay que dar por bueno el punto”

Adrián González fue el encargado de ofrecer la primera valoración malaguista del encuentro ante el Real Oviedo. El centrocampista madrileño, una de las piezas claves para Muñiz, aseguró que no tuvieron una buena tarde en Oviedo. Diría que está bien el resultado. No hemos estado cómodos, nos costaba elaborar y crear. Estaban necesitados y han puesto ocasiones claras. Hay que dar por bueno el punto y ellos no aprovecharon las ocasiones”, analizó Adrián. Además, el malaguista aseguró: “No ha sido un buen día. Hemos estado espesos y nos costó tener iniciativas”.

Mejoría en el tramo final

El cuadro malaguista ofreció otra cara opuesta en ataque con la entrada de Ontiveros, que fue un constante incordió para la defensa asturiana. “Al final de la segunda parte hemos tenido más empuje, pero no ha sido suficiente para anotar”. Por último, Adrián lanzó un deseó para los malaguistas para el año que está próximo a entrar: “Deseo que estemos entre los primeros puestos. Lo importante es que entremos bien en el año y que esperamos a toda la afición el día 6 de enero ante el Reus”.