Aguilera: "Al-Thani es historia del Málaga CF, que se canse y venda sus acciones"

Antonio Aguilera, presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF, repasó la situación judicial en torno al club en los micrófonos de Ser Málaga y puso de manifiesto en qué situación están las cuentas de la entidad en estos momentos.

"Sabemos la estrategia que están llevando, estamos contrarrestándole", decía Aguilera sobre la última maniobra de los abogados del catarí, que tramitaron el recurso de casación ante la sentencia favorable a BlueBay con respecto al reparto de las acciones de Nas Spain 2000. El presidente de la APA asegura que "Al-Thani no se va a ir de rositas" y que no temen "que pueda volver a la presidencia, es historia ya del Málaga, que se canse y venda las acciones, no tiene otra salida con todas las acusaciones que tiene".

"Supuestamente sí podría estar tiempo indefinido el administrador, en mejores manos que estamos nunca hemos estado", exponía sobre José María Muñoz, al que alaba por su gestión económica: "Tengo noticias de ayer mismo [por el lunes] y tranquilidad total, están cubiertos todos los pagos, no hay problemas de liquidez. Si recibimos los cuatro millones de Ontiveros del Villarreal seremos uno de los equipos con menos problemas de Segunda División".

Este jueves, a las 19:30 horas, tendrá lugar en la Sala Oyarzábal de la Diputación de Málaga la Asamblea de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga a la que anima Aguilera a que "vengan todos los accionistas" y a "todos los malaguistas en general" ya que "se van a enterar muchas cosas: el día a día, las negociaciones y conversaciones, todo lo que hemos ido haciendo, contaremos los detalles de la situación".

"Si conseguimos ganarle al Burgos, vamos a tener un subidón de moral que nos va a llevar en los primeros puestos de la clasificación, lo tengo clarísimo. Parece que nos asustamos un poco saliendo fuera. No digo que vayamos a subir directos, que ojalá, pero para jugar la liguilla de ascenso soy optimista", argumentaba Aguilera en el plano deportivo, así como pedía un último achuchón a los malaguista indecisos con el abono: "Nos gustaría que La Rosaleda estuviera al 80-90%. Pero no es cosa puntual del Málaga. A raíz de la pandemia, la gente se ha borrado de ir a los estadios en todos sitios. La campaña podía ser mejor. Lo que están haciendo de incentivar a los chiquillos es fenomenal, el ambiente es muy bueno, a ver si se enganchan".