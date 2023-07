Caso Ndiaye: Al Shabab ficha y el Málaga espera los cuatro millones de euros

El Málaga aguarda unos ingresos pendientes con los casos de Alfred Ndiaye y Ricardo Horta que pueden abrir el grifo para confeccionar un presupuesto más alto en Primera RFEF. De momento se ha optado por la prudencia y no se ha contado con ellos, pero su llegada cambiaría el panorama bastante porque supondrían una inyección importante. En el caso del portugués y el Braga el asunto se prevé para más medio plazo, con la temporada ya empezada, pero con Ndiaye y el Al Shabab hay visos de que pueda llegar antes.

La FIFA ya sancionó al club saudí por el impago del traspaso de Alfred Ndiaye al Villarreal que bloquea el pago del traspaso de Ontiveros desde el Málaga CF, unos cuatro millones debidos ya desde hace años. En una operación firmada por los entonces dirigentes del club, que no fue precisamente afortunada, se vinculó el pago de la salida de Ndiaye al del fichaje de Ontiveros una vez el club no consiguió el ascenso a Primera tras caer a Segunda en la primera temporada y hubo que recortar gastos.

Ya se informó semanas atrás de la decisión de la FIFA, pero ya se había ejecutado esa sanción. "Se ha instado la ejecución del laudo del TAS ante la FIFA y no han pagado todavía. La FIFA ya le ha comunicado la suspensión del registro de jugadores al Al Shabab. No va a poder inscribir jugadores hasta que no paguen. Ya está en el TMS, el sistema que se utiliza para los traspasos. ya está puesto que su periodo de inscripción del 30 de junio al 20 de agosto no podrán inscribir jugadores. Van ahora terceros en la Liga, algún jugador deberán inscribir la próxima temporada y tendrán que pagar. Siempre digo que a la gente le cuesta a pagar. Son cuatro millones", afirmaba Kike Pérez a mediados de abril.

El Málaga aún no ha percibido ninguna cantidad por esta situación, pero el club saudí comunicaba de manera oficial un fichaje. “El guerrero ha llegado”, fue el mensaje de Al Shabab en su cuenta oficial de Twitter con la llegada de Gustavo Cuéllar. El volante colombiano continúa su travesía en Arabia tras dejar al Al Hilal. El jugador de 30 años de edad se convirtió en una de las fichas para salir por la nueva reglamentación en el país asiático, en donde limita el cupo de extranjeros por equipo. Hay mucho dinero circulando en Arabia, como se está viendo en el mercado con muchos fichajes de jugadores europeos de prestigio.

Y el Málaga espera recibir el dinero que le corresponde. Desde el club de Martiricos se interpreta este movimiento del Al Shabab como positivo para sus intereses. Ahora toca esperar a que el club saudí tenga que hacer el trámite de dar de alta a los que contrate en esta ventana porque para ello deberán pagar todas las deudas que tengan para levantar la prohibición que pesa por la FIFA para inscribir jugadores por el citado impago. El temor que existía es que el Al Shabab prolongara el compromiso de los futbolistas en plantilla e intentara pasar las ventanas de sanción sin movimientos. Pero, en clave malaguista, es muy buena señal que anuncie el fichaje de jugadores. No podrá utilizarlos si no paga al Málaga.