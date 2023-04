Caso Ndiaye-Ontiveros: El Al Shabab ya está sancionado por la FIFA

La FIFA ya ha sancionado al Al Shabab por el impago del traspaso de Alfred Ndiaye al Villarreal que bloquea el pago del traspaso de Ontiveros desde el Málaga CF, unos cuatro millones debidos ya desde hace años. Ya se informó semanas atrás de la decisión de la FIFA, pero ya se ha ejecutado esa sanción. El equipo saudí no puede fichar.

Así lo confirmó Kike Pérez en Radio Marca. "El tema judicial en el fútbol es constante. Sobre Ontiveros, se ha instado la ejecución del laudo del TAS ante la FIFA y no han pagado todavía. La FIFA ya le ha comunicado la suspensión del registro de jugadores al Al Shabab. No va a poder inscribir jugadores hasta que no pague. Ya está en el TMS, el sistema que se utiliza para los traspasos. ya está puesto que su periodo de inscripción del 30 de junio al 20 de agosto no podrán inscribir jugadores. Van ahora terceros en la Liga, algún jugador deberán inscribir la próxima temporada y tendrán que pagar. Siempre digo que a la gente le cuesta a pagar. Son cuatro millones", afirmaba Kike Pérez.

El caso Ricardo Horta

"La semana que viene interponemos ante la cámara de reclamación y disputas de la FIFA. No quiero entrar en decir el dato, pero tenemos mucha documentación y está muy atado. Lo de Ndiaye es a corto plazo, pero Horta es más cuestión de meses", explicaba Pérez: "Como le damos muchas vueltas a las cosas y quemamos los datos, cuando vayamos avanzando ventanas podremos contar algo más. Hablamos de millones y parece que ya los tenemos y no es así. La justicia deportiva es la que es. LA FIFA tiene sus plazos. El límite salarial dependería si nos quedamos en Segunda de esos pagos. Pero el límite no nos decanta estar en una posición u otra. En cuanto al director deportivo. El fútbol tiene día a día. El dinero te hace dar ese salto de calidad en posiciones concretas. Y en año con menos a veces se funciona mejorar. El secreto está en el backstage, en el día a día".