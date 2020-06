Al-Thani, a De la Torre: "No se subirá a los hombros del Málaga, no importa lo que me cueste"

El jeque Al-Thani, mientras propone un calendario de pagos bastante cómodo para devolver los 5.4 millones que le debe al Málaga y que la jueza ordenó, sigue con su cruzada en las redes, teniendo presencia casi cada día, sea defendiendo su gestión o sea atacando a la jueza y al administrador. Hacía tiempo que no se refería al alcalde Francisco de la Torre, pero de nuevo le tocó recibir al primer edil, que en meses anteriores fue muy activo en la búsqueda de una venta.

"No se subirá a los hombros del Málaga, no importa lo que me cueste", se refería Al-Thani a De la Torre al responder a uno de los seguidores virtuales que aún defienden su gestión. Últimamente se registra una mayor actividad de cuentas favorables a la gestión de Al-Thani, la mayoría de nueva creación o de repentino interés por el Málaga. Quizá parte de su táctica de intentar hacer ruido y estar presente mientras dura este proceso. Los comunicados de la agencia de comunicación que lleva sus asuntos han aumentado en las últimas fechas. Dentro del surrealismo de todo, Iván Alejo, ex malaguista y ahora en el Cádiz, añadía su dosis con un mensaje de "Vamos, amigo" a Al-Thani.

La relación entre Al-Thani y De la Torre ha tenido altibajos en sus casi 10 años al frente de la entidad (se cumplen este 29 de junio de su presentación). Desde un idilio inicial, que derivó incluso en la concesión de una rotonda a su nombre en La Rosaleda, después buen termómetro del hartazgo del malaguismo con la figura del catarí, hasta la última época, en la que el alcalde se afanó por buscar una solución y compradores potenciales para que marchara del club visto el delicadísimo estado de las cuentas, pasando por tiempos por medio en los que hubo acercamientos y tiranteces. La concesión de un terreno en Arraijanal para una ciudad deportiva cuya construcción está parada es otro de los capítulos vividos en una relación que ya sí parece irrecuperable.