La táctica del ruido de Al-Thani

El jeque Al-Thani está apartado por mandato judicial de la presidencia del Málaga, pero sigue revoloteando virtualmente en el día a día. Sea a través de comunicados/artículos a través de la empresa que ahora lleva su imagen, Eolo Comunicación, en las que se critica las actuaciones de la jueza y las decisiones del administrador, sea a través de las redes sociales, donde ha marcado directrices desde años atrás, su herramienta preferida. La frase "ha dirigido al club desde Twitter", ha sido frecuente en el análisis que se ha hecho por parte de autoridades.

A través de Instagram distribuía el catarí un vídeo de La Rosaleda en el que, de alguna manera, intentaba marcar territorio. Imágenes del estadio, del túnel de vestuarios, de una camiseta naranja personalizada con su cara (en su día ordenó una con una silueta de un león, animal que solía utilizar en sus mensajes virtuales) para acabar con las banderas de Catar y del Málaga en la zona noble. "Estamos orgulloso de representar a este bonito país allá donde vamos. Málaga & Catar", decía el mensaje.

Los mensajes que manda Al-Thani dejan claro que no renuncia a la propiedad del club y que realizará todo lo posible para conservarlo. Contrató a prestigiosos abogados para garantizar su defensa y también a una empresa de comunicación que le asesora. Y estar presente en el día a día parece ser la táctica elegida, que se siga hablando de él. Gran parte del malaguismo ha pasado mentalmente página con él y sus bravatas ya no provocan la indudable expectación e impacto de años atrás. Hay hartazgo, ha habido manifestaciones contra su persona y esos préstamos que ascienden a 5.4 millones de euros y que no han devuelto estrangulan la economía malaguista.

Se espera un paso definitivo, sea por la vía judicial (en uno de los autos de la jueza se encontraban indicios de delito de "blanqueo de capitales" y "administración desleal y apropiación indebida") o por una venta de la que hasta ahora no ha dado muestras de querer lo más mínimo. Pero, mientras tanto, seguirá habiendo ruido de Al-Thani, que contesta repetidamente a las publicaciones de los medios malagueños, como hizo con Málaga Hoy. Así lo ha hecho, al menos en su perfil aparecieron mensajes, también con otros medios en las últimas horas.