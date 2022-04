El jeque Al-Thani se pone farruco: "No venderé ni una acción del Málaga"

Más de dos años después de la intervención judicial del Málaga sigue habiendo incertidumbre sobre cuál será el futuro de la entidad. Con la administración legal se han serenado las aguas y hay una viabilidad de la que se dudaba con el tren de gasto que había en el club y las sanciones de LaLiga por sobrepasar límites salariales. Pero hay un evidente techo de cristal que costaría mucho romper si no hay un cambio en la situación administrativa del club, que sin inversiones tiene complicado crecer y hacer un proyecto ambicioso para regresar a la élite.

En las últimas semanas se ve más protagonismo del jeque Al-Thani a través de las redes sociales. No ha declarado ante la justicia española y ello hace que se dilate, de momento sine die, el fin de su caso. José María Muñoz explicaba semanas atrás cómo está la situación. Ha sido siempre muy prudente a la hora de referirse al catarí, su familia y su presunta culpabilidad en los delitos de los que había indicios en su gestión. "Es necesario que se escuche a los querellados, mientras eso no ocurra es imposible que finalice la instrucción. Se está a la espera para que se proceda y tengo entendido que se va a producir más pronto que tarde. Mientras no se escuche al querellado o investigado, no finaliza la instrucción. No hay plazo respecto a que se presente en el juzgado. Podrían incluso prescribir los delitos. Son tres los delitos que se le imputan y el blanqueo de capitales prescribe a los diez años. Volveríamos a la situación de antes si eso sucede", advertía Muñoz. Es decir, no es un escenario inimaginable que Al-Thani regrese en unos años sin nada pendiente con la justicia española.

El jeque va asomando la patita. Promete traer de vuelta a Baptista. "Algunas personas tienen diferentes historias de ficción. No venderé nunca una sola acción o una parte de una acción. Y todos los que especulan es por una gran imaginación que tienen. El Málaga CF nunca está a la venta", decía en las últimas horas respondiendo a una información de Radio Marca Málaga.

La deuda de Al-Thani con el Málaga alcanzaría los ocho millones de euros, según se desprende de los distintos informes recogidos en el juzgado tras analizar toda la información recabada durante este tiempo de intervención. El valor de mercado del club se supone bastante más alto (siempre que se mantenga en Segunda). ¿Podría en un último extremo Al-Thani poner ese dinero adeudado y recuperar la entidad? Es una pregunta que se ve haciendo cada vez más gente. Mientras tanto, su táctica es evitar la declaración ante las autoridades españolas. Aún no se lanzó la orden de búsqueda y captura internacional. Hubo requerimientos a Catar que no han surtido efecto. En el Betis se vivió una situación parecida cuando se intervino por presuntos delitos de Lopera. Al final, el sevillano acabó vendiendo sus acciones en un acuerdo tras años de desgaste y batalles judiciales. Van dos años largos en el Málaga. Y Al-Thani aumenta la carga de mensajes. Y el principal perjudicado, lógicamente, de todo el proceso es el propio club.