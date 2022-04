La situación de Al-Thani y BlueBay en boca de Muñoz

Como es habitual, José María Muñoz respondió a cuestiones relacionadas con el caso Al-Thani y también con los asuntos que repercuten a BlueBay como parte de NAS Spain 2000, que también tutela el administrador judicial: "Soy el primero que creo que la provisionalidad no es buena. Eso no significa que no siga viniendo a trabajar con la misma ilusión. Es necesario que se escuche a los querellados, mientras eso no ocurra es imposible que finalice la instrucción. Se está a la espera para que se proceda y tengo entendido que se va a producir más pronto que tarde. Mientras no se escuche al querellado o investigado, no finaliza la instrucción. No hay plazo respecto a que se presente en el juzgado. Podrían incluso prescribir los delitos. Son tres los delitos que se le imputan y el blanqueo de capitales prescribe a los diez años. Volveríamos a la situación de antes si eso sucede”.

Al salir directamente el nombre de la hotelera y la gestión de NAS Spain 2000, desveló una situación de lo más llamativa: "Llevaba ocho años sin regularizar ni fiscal ni mercantilmente. Se han aprobado las cuentas anuales hasta el ejercicio 2020. Tenía bloqueado el CIF y lo estamos rehabilitando. En breve esa sociedad estará regularizada. BlueBay quiere entrar y creo que debo estar de la forma más aséptica y de perfil en el litigio entre esas dos partes. Cada vez que me lo han pedido me he reunido y los he escuchado. Su petición de entrar a estar conmigo en el club no la he visto oportuna. Así lo he manifestado, cara a cara. Les he explicado las razones desde el punto de vista jurídico. Sus acciones se hubiesen devaluado también y bastante si el club hubiese desaparecido”.

También salió al paso de las continuas peticiones de BlueBay en el juzgado para que finalice su administración: "Cada equis tiempo hay una noticia en prensa con una documentación que también va al juzgado. Cuando me dan traslado de sus escritos, los respondo y ya está. Estaría mucho más tranquilo en mi casa y en mi despacho. Me encomendaron un trabajo y hasta el final tengo que hacerlo. El día que el Ministerio Público y el juzgado acuerden que se acabó, pues adiós muy buenas”.

Acerca de posibles cambios en el organigrama de la entidad, Muñoz dijo lo siguiente: "Para ser presidente y director general hay que tener las ideas muy claras de lo que es la gestión económica. Para lo deportivo y las diferentes áreas hay un profesional en cada área. Si se supiese que esta situación permanecería durante 5, 6 o 7 años, a lo mejor habría que cambiar la estructura actual del club”.

En el otro frente abierto entre los Al-Thani y la hotelera, está por ver qué sucede con el recurso de casación: "Hay una ejecución provisional respecto a las acciones. El escenario que yo contemplo es que el recurso de casación no se admita y ese escenario es el mismo que actualmente. Estamos trabajando como si no hubiese recurso de casación. Hay un conflicto entre socios, no se llevan bien entre ellos. Si hubiese un cuerdo entre Al Thani y BlueBay yo no tengo inconveniente, pero no es el caso. Mi posición tiene que ser la de estar de perfil y un poco aséptico”.

Ontiveros

“Son cuatro millones de euros sin intereses y seguimos a la espera. No tenemos ninguna noticia. Quien lleva toda la negociación es el Villarreal. Hemos tenido ofertas para llegar a un acuerdo, pero no las hemos contemplado. El problema no es el Málaga, sino el contrato que se firmó. Ahí somos comparsas. Podemos llamar, hacer cuestiones extraoficiales, pero poco más”.

Cenk Gönen

“Se utilizó una cuenta de correo que no es la que oficialmente tenemos habilitada. El problema es que nos han reconocido que no nos van a responder. Lo hemos estado estudiando y el Málaga no tiene razón en este caso. Tenemos la obligación de desembolsar esa cantidad. Son aproximadamente 800.000 euros”.

Otros casos en FIFA

"Que yo sepa no ha llegado nada nuevo últimamente. Pero yo creí que hace unos meses había acabado esto, pero de momento no ha acabado. Los casos de Jony y Michael Santos están iguales. No tenemos noticias ahora mismo".

Sanciones al Malagueño

"Hacemos bastante presión, oficial y extraoficialmente. Estamos en conversaciones con la RFEF respecto a la fórmula de compensación por lo del año pasado. Este año han resuelto y han dicho que no acceden a nuestra medida cautelar de darnos los tres puntos porque vamos a resolver antes de que acabe la temporada y estamos esperando a que resuelvan”.