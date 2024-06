Al-Thani, el niño sin juguete

En el universo paralelo del jeque Al-Thani aún se imagina querido por el malaguismo, aunque ya en sus últimas visitas debió comprender que no era bien recibido. La última ocurrencia ha sido ofrecerse a pagar el viaje de las peñas del club a través de una intermediaria que defiende su labor con vehemencia por redes sociales. La respuesta común de los grupos de aficionados fue rechazar de plano la propuesta con contundentes comunicados.

"Desde la Federación de Peñas Malaguistas queremos comunicar, que tras recibir nuestro presidente, Miguel Molina, una llamada telefónica en el día 16 de junio de 2024, a través de una intermediaria y supuestamente en nombre de la familia Al-Thani, en la que se financiaba el desplazamiento a Tarragona de nuestras peñas (autobuses y entradas), el próximo sábado, para el partido de vuelta del play off, le expresamos nuestra negativa de manera rotunda. No obstante, y dada la total independencia de nuestras peñas federadas a la hora de organizar sus viajes, nos congratulamos de la unánime respuesta, rechazando la propuesta. Las peñas malaguistas, al igual que el resto de la afición, llevan todo la temporada desplazándose para apoyar a nuestro Málaga CF, pagando, como debe ser, de su bolsillo dichos viajes y no nos parece de recibo este tipo de ‘soborno’ para lavar la imagen de quienes nos han conducido a la triste situación por la que atravesamos", decía la Federación de Peñas Malaguistas en un comunicado: "Aprovechamos para, por enésima vez, rogar a la justicia que ponga fin, de una vez por todas, al farragoso proceso en que está inmerso nuestro Málaga CF, desde hace varios años y que de esta forma, y siempre desde la legalidad, se nos permita crecer como club".

"Desde 2015 empezaron y ellos continúan. Los medios, la prensa amarilla y otros... Si lo entiendes o no es tu problema", escribía Al-Thani en las redes sociales, acompañado por un vídeo con unos burros caminando, marca de la casa. No deja de ser, hasta que la justicia se pronuncie de manera definitiva, el presidente y máximo accionista del Málaga el catarí. Pero causa estupefacción su proceder cuando la situación que atraviesa el club es, por acción u omisión, su gran responsabilidad. Camino de los cinco años intervenido el club, al que llevó a una situación económica insostenible, con indicios de supuestos delitos económicos, "apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos", según recogía la jueza en el final de la instrucción, el pasado mes de febrero.

A expensas de señalación de fecha del juicio, los Al-Thani siguen dilatando el proceso y torpedeando en la medida de lo que pueden. El runrún de una posible venta es permanente, una vez la justicia concedió a BlueBay la titularidad de las acciones en litigio, con la vía abierta de la denuncia de Francisco Verdún por aquellas acciones no reconocidas de la ampliación de capital de 2010 que se canceló con la venta para que el jeque no tuviera la mayoría de las acciones. Hay expectación en posibles compradores con el posible ascenso, cambia la dimensión del club, sus ingresos y expectativas. Pero Al-Thani se siente como el niño sin juguete.

Since 2015 they start And they are continue The media and yellow press and others..Whether you understand or not, it is your problem pic.twitter.com/LCmiGWN7f0