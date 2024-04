Así es la demanda que puede quitar el poder a Al-Thani

El abogado Francisco Verdún puede cambiar el centro de poder en el Málaga CF. A veces una pequeña gota hace que se desborde el vaso. En el caso de la demanda presentada por Verdún, ya admitida a trámite por el juzgado de lo mercantil número 2 de Málaga, puede propiciar que el reconocimiento de las acciones de aquellos malaguistas que concurrieron a la ampliación de capital de 2010, que después se quiso pasar por alto una vez se vendió el club a Al-Thani, haga que el jeque ya no tenga la mayoría de las acciones de la entidad después del reconocimiento del 49% de las acciones del jeque para BlueBay. Se estima que entre 700 y 800 personas acudieron a esa ampliación. Sus títulos no son reconocidos (unas 1.300) y tampoco han recuperado el dinero, estimado en unos 70.000 euros.

"No tengo un interés personal en este tema, el interés es colectivo, para que a todos aquellos aficionados que atendieron a ese llamamiento del Málaga CF en el año 2010 para ayudar económicamente al club se le reconozca. Aquellos que fueron a ingresar y pagar en Unicaja o Cajamar las acciones que fueran. Ahora es injusto que se les olvide, que a esos 800 aficionados no se les reconozca su condición de accionistas. Esta demanda la he formulado a nivel personal", decía Verdún en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga. El Málaga nunca ha reconocido después esas acciones, ni siquiera tras la llegada de la administración judicial, de la que ya se cumplieron cuatro años: "Espero que prospere, a esperar lo que dictamine y que el club reconsidere esa postura actual y reconozca a todos aquellos aficionados que pagaron en 2010. Por las informaciones que recibí en el club constan listados con grupos de aficionados que concurrieron. Espero que a todos los que tengan acreditados esos ingresos se les reconozca".

Una vez notificada la demanda al Málaga CF, se le dio un plazo de 10 días hábiles para que conteste esa demanda y debe contestar si aceptan que se celebre una vista, que equivaldría a juicio, si se opone o se allana. "La vista tardaría más, el tiempo que el juzgado fije con arreglo con el orden que hay, y se dictaría sentencia. Sería el proceso. Una vez se dicte sentencia sería firme, por ser la cuantía de una acción no habría posibilidad de recurso. Espero que la administración judicial reconsidere su postura y considere accionista a todos los que concurrimos", relataba Verdún, que era cuestionado por los tiempos: "Todo depende de lo que haga el Málaga en su contestación, si se allana se resolvería de forma inmediata, el juzgado dicta sentencia en pocos días. Si se opone sin solicitud de vista y de juicio podríamos tener sentencia en plazo corto, pero si se opone y solicita vista dilataría el plazo que el juzgado estime. Lo único que puedo decir es que cualquier persona que lea esa demanda llega a la conclusión de que debe ser estimada. En otros procedimientos puede haber más dudas. Todo está claro, se aporta un título que me concedió el Málaga. ¿Cómo se me puede decir que un documento sellado y expedido por el Málaga no se reconoce? Con esa acciones de 2010 estábamos actuando al margen de nuestra actividad profesional, tenemos todos los derechos. Creo que no hay duda de la legitimidad".

"En julio de 2022, después de aquella Asamblea de la APA, remití un correo electrónico a la administración judicial acreditando mi condición de accionista y no recibí contestación. Tampoco meses después. En 2023 no pude elaborar nada porque tenía que atender el despacho y estaba acabando el doctorado, que defendí en diciembre. En enero de 2024 he encontrado tiempo para preparar la demanda y ahí está presentada", especifica Verdún por qué es ahora cuando se ha activado este proceso, que inició sin pretensión de influir en el poder del club, sino para un reconocimiento a todas esas personas que ayudaron al Málaga sin reconocimiento: "Desconozco los equilibrios del accionariado, cómo puede afectar. Cualquier movimiento que pueda facilitar salir del pozo donde nos encontramos puede ser positivo. No conozco los porcentajes exactos, pero lo importante es que exista movimiento de la sociedad civil malagueña para poder sacar al Málaga de esa situación que tanto dolor nos produce a los malaguistas. No sé si Dumet Grayeb se ha sumado a la demanda, no lo conozco con certeza. Ya si solicita y lo considera oportuno, el juzgado decidirá. Mi demanda está enfocada en el sentido de que pueda ser estimada. Se adjunta toda la documentación que no deja la menor duda para que sea así. Si otra persona hace cualquier acción lo respeto y ya será el juzgado el que considere".

Acerca de la situación deportiva, Verdún decía que "tengo mis dudas, como casi todos los malaguistas. Sufrimos el play off con el Deportivo hace unos años y hace muchos años sufrimos eliminatorias con el Cádiz y el Espanyol y no salieron bien, con el Club Deportivo Málaga. La ilusión era haber hecho una buena temporada y conseguir el ascenso directo, que creo que ya no es posible. El sentimiento es de preocupación. Hay que confiar y creer en el equipo. Espero que podamos subir la ilusión de todos los malaguistas", cerraba.