Al-Thani responde al alcalde: "Le ofrezco venir a Catar y reunirme con él"

Como era de esperar, el presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, ha respondido al alcalde de la capital, Francisco de la Torre. El detonante fue la entrevista que concedió el edil en El Partidazo de COPE en la noche del jueves y que tuvo su continuación con la carta que dirige al propio sheikh para emplazar a una reunión ante la deriva en la gestión de la entidad, tal y como desveló Europa Press.

Ahora, el propietario del club de La Rosaleda se dirige al alcalde a través de su canal preferido, Twitter: "Con todos mis respetos para el alcalde, tiene mi contacto y no recibí absolutamente nada de él. También puede contactar con el vicepresidente y CEO, el sheikh Nasser, porque él está en Málaga".

En un segundo mensaje, aseguró que De la Torre tuvo muchas oportunidades para reunirse con él y de acompañarle en el palco y nunca sucedió. "También, para que todo el mundo lo sepa, el pasado año le invité numerosas veces y siempre estaba ocupado. No lo vi en ningún partido", expresó Al-Thani.

Llegó un tercer tuit, en este caso dirigiéndose a De la Torre y ofreciéndole una reunión en Catar a gastos pagados: "Le ofrezco una invitación especial para visitar Catar y me reuniré con él. Todos los gastos son gratuitos. Esperando su respuesta".

With my respect to the The Mayor He have my contact and I didn’t receive anything from him at all.He can also contact with Vice President and CEO Sheikh Nasser because he is in Málaga #Málaga https://t.co/qEKjsjKQcR — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) September 13, 2019

Also for everyone to know last year I invite him so many times and he always busy And I do not see him in any match #Málaga https://t.co/qEKjsjKQcR — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) September 13, 2019