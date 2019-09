De la Torre: "Voy a invitar a Al-Thani a un encuentro"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, concedió una entrevista en El Partidazo de COPE en la que expresó su máxima preocupación por la situación que atraviesa el club de La Rosaleda y anunció que tiene previsto enviar un escrito al presidente blanquiazul, Abdullah Al-Thani, para "un encuentro" en el que se trate el tema de su gestión y la posibilidad de la venta de la entidad.

"Creo que lo práctico en este momento es que venda. Si tuviera la posibilidad de hacerlo, yo creo que lo haría. Yo se lo he dicho a él y a su familia, no recientemente, hace meses. Le voy a invitar a un encuentro a través de un escrito", dijo De la Torre. "El nivel de preocupación es alto. En estos temas todos deben estar a la altura de la situación. Si no se está en la posición de garantizar lo mejor para el Málaga, debe facilitar las cosas", sostuvo.

Explicó el alcalde que el club ha ido perdiendo valor, situando ya el contexto en el que se puede mover un posible interesado en adquirir las acciones de Al-Thani. "Todas las cosas tienen un precio justo y adecuado", justificó el edil mientras hablaba de esa misma depreciación del Málaga a través del ejemplo de su Salario Liga.

Destacó también que es posible que haya un interesado (que ya lo estuvo con anterioridad), pero no quiso entrar en muchos detalles aunque su nacionalidad es "española". "Hace más de un año había alguien que quería comprar. Habrá que ver si sigue interesado. Prefiero no entrar en detalles. Nunca he dado el nombre, pero conocí a la persona que quería", confesó De la Torre, que vino a decir que cumple varios requisitos como "honestidad, seriedad y solvencia".

Pide celeridad el alcalde de Málaga a la propiedad ante la previsión de que la entidad entre en un callejón sin salida a nivel económico: "Tiene que ser no muy lejos. El desequilibrio de gastos e ingresos del Málaga no es sostenible. LaLiga plantea esas reglas de juego y hay que cumplirlas. Queda de aquí a fin de año para arreglarlo y mejor no apurar plazos. Hay que empezar a trabajar en ello. El club cuando bajó a Segunda tuvo que hacer una estructura que no hizo. No se podía dar por seguro que se subía a Primera. A la plantilla la animo".

Antes de despedirse, De la Torre quiso mantener la diplomacia, acostumbrado a que el mismo Al-Thani le responda en su cuenta de Twitter cuando hay algún tipo de crítica desde La Casona: "La reflexión la hago de manera constructiva y de afecto a Al-Thani y su familia".