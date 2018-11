De todos es sabido que al presidente del Málaga le encanta usar una herramienta como Twitter para expresar sus opiniones y comunicarse con parte de la masa social blanquiazul. En ocasiones, se mete en jaleos. Otras veces simplemente se comporta como un tuitero cualquiera. Lo mismo felicita a un deportista que comparte algún vídeo. Pero esta mañana tiene algo diferente e importante. El jeque Al-Thani anuncia su regreso a la capital de la Costa del Sol.

El anunció pasadas las 10:00 horas de este martes 20 de noviembre. En inglés, como suele ser habitual dijo que está cerca de volver. "Pronto a mi amada Málaga", expresó el máximo accionista de la entidad de Martiricos.

Soon to My love Málaga city 💙#Málaga — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 20 de noviembre de 2018

Hay que recordar que Al-Thani no pisa tierras malagueñas desde mayo de 2017. El presidente estuvo en la ciudad hasta la finalización de la temporada 2016/17, dándose su último baño de multitudes en La Rosaleda tras el Málaga-Real Madrid que cerraba aquel curso.

Desde entonces sus apariciones han resultado contadas. El pasado mes de octubre se dejó ver en un acto oficial en Doha. Por Málaga, nada de nada. El club lo ha seguido dirigiendo desde Catar, con las peculiaridades y dificultades que ello conlleva (no pocas veces se desplazó hasta el emirato Joaquín Jofre).

Sí ha sido mas habitual la presencia de sus hijos, especialmente Hamyan y, aunque últimamente algo menos, Nayef y Nasser. Si bien es verdad que con escasas funciones ejecutivas.

Habrá que esperar a ver si verdaderamente termina produciéndose el regreso de Al-Thani a tierras malagueñas. Tampoco se puede olvidar que todavía tiene pendiente el juicio con BlueBay a cuenta de la extraña venta de casi la mitad de su paquete accionarial. La fecha prevista es el 4 de diciembre.

Todo lo que rodea a Al-Thani, de cualquier modo, suele ser bastante enigmático. Así que habrá que esperar que los movimientos se demuestren andando.

Otro mensaje

Tras el anuncio, un aficionado le respondió reclamando un estadio de mayor capacidad. El presidente del Málaga no se cortó y le aseguró que está en sus planes. "No se preocupe, está en nuestra agenda. Espero ver a nuestros aficionados en el estadio. Sin ellos no somos nada. Juntos podemos conseguir nuestos objetivos", le aseguró.