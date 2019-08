La absoluta de Albania vuelve a convocar a Keidi Bare

La selección de Albania anunció este sábado la lista definitiva de 25 jugadores para los partidos que disputará en la fecha FIFA de la próxima semana y en ella se encuentra el centrocampista del Málaga Keidi Bare, que se tendrá que perder en consecuencia el derbi andaluz ante el Almería del próximo sábado 7 de septiembre (18:00).

El centrocampista de 22 años se marchará a lo largo de la semana que viene para ponerse a los mandos del italiano Edoardo Reja y disputar con su equipo dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2022 ante Francia (sábado 7 a domicilio) e Islandia (martes 7 en casa). Este no será su debut con la absoluta de Albania, ya lo hizo en un amistoso contra Noruega en marzo de 2018, cuando aún estaba en el Atlético de Madrid.

No es el único jugador actualmente en plantilla que se perdería el partido ante el Almería. Esta semana ya se conoció que Munir ha sido convocado por Marruecos para jugar ante Burkina Fasso y Níger, mientras Juanpi y Mikel Villanueva, ambos una incógnita, se medirán con Venezuela a Colombia el 10 de septiembre en Estados Unidos. También fueron citados Ramón e Ismael Casas, ambos con la selección española sub 19, aunque el lateral diestro no podrá acudir por unas molestias en el gemelo.