Alberto Escassi se ve a cinco puntos de ganar en Andorra

Alberto Escassi habló ante los medios de comunicación antes de los Premios Siempre Fuerte y se mostró convencido de la reacción del Málaga y su capacidad para lograr la permanencia: El equipo está con muchísima moral y confianza, entrenando con muchísima alegría y con el convencimiento sobre todo, que creo que es lo más importante, de sacar la situación adelante porque la unión que hay en el vestuario es total. La imagen es mejor, sobre todo en estos últimos cuatro o cinco partidos, pero habría que recalcar el compromiso del grupo, la unión que hay, que se vio en cada gol, como al final del encuentro somos una piña en el vestuario. Esas imágenes hablan por sí solas y este es el camino para salir de esta situación”.

Hasta se atrevió a augurar que si vencen el domingo se pondrán a cinco de la salvación: "Sabemos de nuestra situación, que la distancia son ocho puntos, pero no pensamos más allá del Andorra y esa es la mentalidad que tenemos que tener, no ver más allá del próximo partido e ir a muerte allí a por los tres puntos. Estamos convencidos de que si ganamos al Andorra, nos ponemos a cinco puntos. No dependemos de nosotros mismos desgraciadamente, pero jugando como lo estamos haciendo en estos partidos tenemos muchas posibilidades de ganar y salir de esta situación”.

FC Andorra

“Son un equipo muy fuerte. Tiene muy buen trato de balón, en casa juegan súper bien, y nada, nosotros tenemos que hacer un partido muy serio como lo venimos haciendo y conseguir los tres puntos como sea”.

Compromiso

“Este equipo no se va a rendir nunca, no va a bajar los brazos, y es lo que se está viendo en estas jornadas, la imagen habla por sí sola y la gente está contenta ahora por cómo está el equipo, cómo nos dejamos la vida y la ambición que está teniendo en cada partido”.

Continuidad

“En tres años llegar a 100 partidos es un sueño, un honor, y ojalá sean más. Ya saben que por mí es un placer y un honor jugar cada partido con el Málaga”.

Rivales directos

“Algunos de los equipos va a pegar un bajón, va a pinchar. Afortunadamente en estos diez partidos nosotros llegamos con muy buenas sensaciones y esperemos que a otros se les haga largo y pierdan muchos partidos”.