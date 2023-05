Aleix Febas, "cansado, abatido y jodido"

Aleix Febas se vació en el Málaga-Huesca, como suele, pero llegó sin fuelle a los minutos finales de partido, donde en varias ocasiones le faltó algo de lucidez. Algo lógico. Pasó por la zona mixta el ilerdense tras el partido y reflejaba cuál era el sentimiento del equipo. "Cansado y abatido por todo. Te vas jodido porque no podemos fallar ahora, tenemos que ganar los cuatro partidos que quedan y eso intentaremos", era el resumen del centrocampista.

"El Huesca es un equipo muy complicado, los rivales últimos querían el balón y estábamos presionando muy bien. Ellos te hacen el partido más duro y más feo, no quieren tanta bola", señalaba el catalán, que explicaba que se le veía desde fuera algo acelerado: "Es un cúmulo de todo, la desesperación de sacar las cosas, de ver que no llega, son situaciones complicadas. Llevamos toda la Liga en descenso, está siendo duro y es lo que hay".

"La del penalti toca balón el defensa, aunque noto contacto, pero no es penalti. La tarjeta me la sacan porque hacen falta y protesto, pero no quiero entrar en el árbitro", afirmaba: "Nuestra obligación es venir cada día a entrenar, dar el 100% y creer en nosotros. Es un vestuario de puta madre, no salen las cosas pero remamos. Es un vestuario de chapeau, tenemos que seguir intentándolo por la gente que nos lleva en volandas".

Cuestionado sobre si el recibimiento al equipo metía más presión y ayudaba, Febas dice que "sí, es un chute, a cualquiera le gusta un ambiente así. Ves las caras de la gente desde la ventana. Es también responsabilidad, están detrás tuya, no sales con ansiedad, es una ayuda. Con el año que llevamos a lo mejor ni merecemos este recibimiento, es una situación que no es fácil".

"Rubén coge esa responsabilidad, cualquiera no la coge, él ha metido 10 goles, todos le conocemos. Lo falla el que lo tira. Estaba fastidiado como todos, tenemos ilusión por sacar esto", cerraba por cómo se sentía el canario.