Ziganda: "El Málaga puede ganar todo lo que le queda"

José Ángel Ziganda, entrenador del Huesca, valoró al acabar el partido lo que había sucedido sobre el césped. Confesaba que a su equipo le valía el empate ante el Málaga porque mantenía a ocho puntos la zona de descenso.

"Satisfechos con el punto, sabíamos el partido tan trascendental y lo que suponía perder aquí. Muy táctico, muy cerrado, pocas ocasiones. El Málaga sabíamos la racha, cómo empuja el campo, pero creo que lo hemos enfocado bien, el Málaga no se acerca y lo mantenemos ahí. El Málaga estaba subiendo y podíamos tener más tensión. Contentos por el punto y cómo se comportó el equipo. Uno no puede jugar en estado de alarma todos los días. A veces jugamos mal, en un ambiente con todo a su favor, desde la primera pelota hemos ganado la disputa, la segunda jugada. No les dejamos hacer su juego. Quitando el penalti, que no era ocasión clara, no han tenido acercamientos. Estuvimos muy bien, nos faltó transitar mejor, guardar más la pelota... Pero la mejor ocasión del partido lo tuvimos nosotros", aseguraba el entrenador navarro.

"Igual nos hemos levantado más de la cuenta. Creo que no han dicho nada con insultos, pero sí nos levantamos y gesticulamos. Llevamos un año curioso. Andrés ha sido clave, también Yáñez le sacó el mano a mano a Andrei, claras ha habido esas dos ocasiones. Con todos los medios que tenemos, nada se deja a la improvisación. Llevamos 10 penaltis en contra y es el primer que paramos. Con el año que hace Andrés se lo merecía, ha parado el más trascendente", elogiaba a sus jugadores.

"Lo hemos celebrado porque es muy importante, pero de salvados nada. Hasta que matemáticamente no sea, nada. Les he felicitado porque lo han hecho. Sabemos que el Málaga tiene un plantillón y puede ganar todo lo que le queda. Así que de salvados nada", cerraba Ziganda.