Aleix Febas se pronuncia sobre su futuro en el Málaga CF

Aleix Febas es uno de los hombres del momento en el Málaga CF. Una bicoca del mercado invernal que además cuenta con opciones de seguir en el club gracias a la cláusula de compra establecida en su contrato y que supera los 300.000 euros. El centrocampista, sin embargo, echa el balón al suelo y se muestra prudente a la hora de hablar de su futuro próximo, además dejó algún dato más sobre su escenario

“El Málaga es un gran club, una ciudad muy bonita. Mi pareja y yo estamos muy a gusto. Hay momentos duros cuando se pierden partidos, pero aquí he sido feliz otra vez jugando al fútbol. Seguir no depende de mí solo. Tenemos un objetivo que cumplir en seis partidos, esperemos cerrarlo cuanto antes y cuando lo cerremos habrá cabida para pensar si quiero seguir y si los clubes están en disposición de que yo siga aquí”, empezó con cautela en una entrevista en SER Deportivos., donde apuntó: "El Madrid tiene el 50 por ciento. Si el Málaga paga la cláusula, estaría hecho. Habría que negociar conmigo mis condiciones, creo que no están definidas, pero es un tema al que ahora mismo no le presto mucha atención e intento no darle muchas vueltas ahora mismo”.Sobre posibles conversaciones, Febas argumentó: “No me han transmitido nada porque ahora estamos enfocados en cumplir el objetivo. Si lo cumplimos ya daría pie a hablar sobre mi situación. De momento no se ha hablado nada. Por respeto y por la situación en la que estamos, es lo normal. Estaría dispuesto a seguir. He vuelto a ser feliz aquí jugando al fútbol. Llevaba dos años muy malos en Mallorca sin poder disfrutar. Que me hayan devuelto esa felicidad es muy importante para un jugador. Es una opción que valoraría mucho con mi representante”.El director deportivo está muy pendiente de los jugadores. Manolo Gaspar habla con Febas, pero el futbolista aseguró que no están hablando de su futuro: “Manolo siempre está por aquí viendo los entrenos. No hemos hablado de esta situación, hablamos más de cómo estoy, de los partidos que disputamos. No ha llegado el momento de hablar de ese tema. Estoy centrado en hacerlo lo mejor posible en los partidos que quedan. Seguir es una opción que me gustaría porque he vuelto a ser feliz aquí".

Sobre Guede

“No sabía quién era pero pregunté. Estuvo aquí como jugador, siente el club, lo quiere, es un hincha y nos transmite que estamos en un gran club. Me gusta que tácticamente no deja nada al azar, intenta trabajar todas las situaciones de juego para que no tengamos dudas. Eso es muy importante a nivel táctico. Le gusta tener el balón, quiere crear siempre superioridades. Me ha sorprendido para bien”. “El jugador donde se siente cómodo es en el campo, siendo titular y jugando minutos. Con Natxo hice buenos partidos jugando de enganche. Ahora estoy jugando más escorado a la izquierda, como interior pero con mucha libertad. Los jugadores lo que queremos es jugar y sacar el máximo rendimiento. Guede transmite confianza, pide que estemos ordenados en defensa y que con balón juegas con confianza y te diviertas”.

Cinco meses sin ganar en La Rosaleda

“Ha habido partidos que hemos merecido perder y otros que por cosas o un poco de puntería, pues no hemos ganado. El Cartagena nos empató en la última jugada del partido en un saque de banda que en teoría no era peligroso, contra la Ponferradina los tuvimos sometidos 70 minutos y no marcamos. Ante el Valladolid nos pusimos 2-0, nos empataron y luego tuvimos más ocasiones. Ha habido partidos que no hemos merecido ganar pero en otros hemos estado muy cerca. A ver si ya podemos darle una alegría a la afición”.