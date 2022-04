El Rubiales del Málaga CF, eliminado

Se acabó la aventura del Málaga CF en la temporada 2021/2022 de la eLaLiga Santander, en la que ya están decididos los ocho competidores que van a pelear por el título. RubialesMVP lo intentó hasta el final, consiguiendo imponerse en uno de los tres últimos partidos que servían de broche para la fase regular.

El gamer comenzó cayendo ante el RCD Mallorca (0-4), después firmó un buen triunfo frente al CF Fuenlabrada (2-4) y concluyó la jornada con derrota contra el Girona FC (8-4). Así que después de ocho semanas de campeonato, RubialesMVP y ‘xexu fifa’, que también jugó algunos partidos, consiguieron sumar 16 puntos en 18 fechas, quedando en los puestos bajos del Grupo A.

"Es la segunda campaña en la que la entidad compite en una modalidad espectacular que incluye a muchos de los mejores jugadores del videojuego FIFA en territorio nacional. Y a leyendas en el verde como Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Cruyff y muchos otros cracks, vistiendo los colores de los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank", contó el Málaga en su nota oficial, que el curso pasado estuvo pilotado por Brutaker, que finalizó último la temporada.

El joven jugador se expresó en su cuenta de Twitter tras este curso: "Finaliza mi primera temporada en @esportslaliga. Toca descansar y recapacitar para volver con más ganas que nunca el siguiente año. Una pena no haber sido regular en la temporada, durante algunos partidos no he sabido transformar el buen juego de los entrenos en competición. Por otro lado, dar las gracias al Málaga CF por el trato durante todo el año, ha sido un placer estar representando al club de mi ciudad, el año que viene más y mejor".