Álex Mula sale traspasado al Fuenlabrada

Álex Mula (Barcelona, 1996) estaba en la lista de convocados para jugar el partido ante el Valladolid, estreno de la pretemporada 2020/21, pero no apareció en la lista final. Y el motivo era que se había cerrado su salida definitiva del Málaga. La operación queda pendiente de aprobación judicial y de las pertinentes pruebas médicas para hacerse efectiva, pero el jugador catalán firmará por el Fuenlabrada hasta 2024 si no hay problemas. De fondo, la situación pendiente de los fuenlabreños con LaLiga y la justicia por el lío de final de temporada. Mula libera una ficha no muy alta y hay una compensación para el club por el traspaso. Acababa contrato en 2021.

Mula, miembro de una generación fructífera del club, fue reclutado en edad cadete por Manel Casanova desde Cataluña tras destacar en las categorías inferiores del Espanyol, fichando por el Málaga en 2012. Siguió su progresión para debutar en Primera y ser un jugador con presencia, trastocada por una lesión grave en el primer año de Segunda. Más tarde se marchó cedido al CD Tenerife, donde tuvo buenas prestaciones, y en la pasada campaña militó en la AD Alcorcón la segunda mitad de la temporada, donde jugó 15 partidos, anotando dos goles y dando dos asistencias en 1 065 minutos. No pudo jugar en la primera parte de la temporada por no ser posible su inscripción en la Liga. Con el Málaga jugó 24 partidos oficiales, en los que no anotó ningún gol ni dio ninguna asistencia.

Mula ha sido pretendido por diferentes equipos, aunque finalmente ha decidido unirse al proyecto del Fuenlabrada. "Estoy muy feliz por esta nueva etapa en Fuenlabrada. Es un reto bonito y vengo con muchas ganas de darlo todo sobre el campo para disfrutar de una temporada que será emocionante”, decía el atacante catalán, que se convierte en el segundo refuerzo fuenlabreño. Todas las partes estaban de acuerdo en que la etapa de Mula en el Málaga estaba acabada tras el problema del año pasado. Ya salió Iván Rodríguez rumbo a la Ponferradina y José Rodríguez, que ya se entrena con el equipo, también tiene papeletas para abandonar la entidad antes del inicio de la temporada. Su sueldo está por encima del límite que se ha puesto el club para poder ser viablle.