Entre los activos importantes con los que cuenta el Málaga a día de hoy, más allá de los ya consabidos por los que existen interés y contactos como Keidi Bare y Munir, también se encuentra otra pieza codiciada y que podría reportar buenos dígitos como Álex Mula. El canterano podría ser otro pellizco interesante para las arcas de la entidad blanquiazul, con buen mercado en la categoría de plata y por el que existen negociaciones.

Según Cope Málaga, Mula tendría un acuerdo cerrado con el Leganés, uno de los clubes en contacto con el futbolista, que reportaría una cifra de “más de un millón y medio de euros”. Las fuentes consultadas por este periódico no son tan rotundas y mencionan que no hay nada firmado aún y que las ofertas son varias por el futbolista, siendo el cuadro pepinero uno de ellos.

La media temporada de Mula en Alcorcón se tradujo en dos goles y dos asistencias en 15 partidos (12 titulares) y 1.064 minutos de juego tras medio curso en blanco tras no ser inscrito. El curso pasado solo tuvo algo de protagonismo en la recta final del curso; el anterior, en el Tenerife, lució su mejor fútbol en la categoría con cinco goles y dos asistencias en 16 partidos partiendo desde el extremo zurdo. Aquel año su técnico fue José Luis Martí, hoy entrenador del Leganés en su nuevo periplo en Segunda.

En cualquier caso, pese a que la salida del futbolista no esté pactada, sí existe pretensión de que el jugador salga. Pese a que la gestión de su no inscripción ante LaLiga el curso pasado no se puede atribuir a ninguno de los actuales dirigentes, ni al director deportivo Manolo Gaspar ni al administrador judicial José María Muñoz, la mancha y rechazo que dejó en Mula continúa. El canterano desea salir de la entidad, como lo deseó el pasado mercado invernal aunque el club finalmente tuviera opciones de lograr su inscripción de alguna forma. Su tiempo en Málaga se ha acabado.

Mula tiene contrato aún con el Málaga un curso más, hasta 2021. Pese a partir de enero podría elegir su destino para salir libre en julio, la intención del catalán y su entorno es salir ya. El buen cartel que posee el futbolista le permite llevar a cabo esta posibilidad, fórmula con la que se ve notablemente beneficiado el club en términos económicos, aunque a nivel deportivo se le tiene en buena estima en el cuerpo técnico, considerado como un futbolista aún sin techo a sus 24 años. Sea cual sea su destino final entre sus diversas ofertas, todas las partes comparten la necesidad de encontrar un bien común tanto para los intereses del club como del futbolista.