Alfonso Herrero: "Me he imaginado haciendo la parada del ascenso"

Tener a Alfonso Herrero Peinador (Toledo, 1994) en la portería da paz y tranquilidad antes de arrancar el play off. Encontró el Málaga CF un tesoro el pasado verano, siempre dando el nivel como mínimo de notable el meta, el menos goleado del Grupo 2 de Primera RFEF (25). Los evita y también los hace, ese cabezazo en San Fernando tiene su peso en la prosa del final de curso. "En San Fernando salí cabreado y enfadado pese a meter el gol. Ese momento fue un punto de inflexión, no por el gol. El equipo dijo ‘hasta aquí’ después de esas malas sensaciones que teníamos. Las hemos dejado atrás. El otro día hicimos un gran partido con el Antequera y también ante un rival como el Castilla. Preparado ahora para lo que viene. Había que acabar bien la liga para tener buenas sensaciones, siendo el play off un mundo distinto. Contento porque llegamos así y que venga el fin de semana. Fue un clic porque sabíamos que estaba cerca el play off, darnos cuenta a nivel interno, hablamos ahí dentro y poner toda la ilusión que depende de nosotros. Estoy convencido que el equipo va a dar un paso adelante, que vamos a crecer incluso en estos partidos", explicaba Alfonso Herrero. Extrapola esa serenidad que demuestra en la portería a su discurso, un tipo contemplativo y excesivamente normal, especie de extinción en el fútbol. El trayecto del play off, en parte, dependerá del su efectividad; pero esa parada de Herrero puntual, a veces milagrosa, es el día de la marmota durante la temporada.

"Para nosotros es fundamental que la gente nos arrope, sobre todo en esta primera ronda, jugando la vuelta en casa. Creo que el factor campo puede ser muy importante. Animar a la gente que venga, nos apoye. El equipo va a dar el 100% en todo momento. Habrá momentos o peores, pero el equipo se va a dejar el alma", escuchar a Herrero da tranquilidad. Del Celta Fortuna. "Un rival difícil. Estamos viendo a los chicos. Son buenos jugadores, muy rápidos, con buenas piernas. Va a ser un partido difícil. Tratar de sacar un buen resultado en Vigo. Después ya pensaremos en el de Málaga, estar ahí con nuestra gente para conseguir ese pase. Vamos a tener gente en Vigo, que para nosotros es una maravilla. Siempre es buenos, nos da un plus de energía, el poder tener gente para celebrar cosas. No está pagado. Las sensaciones es que el equipo tenía que estar como ahora, lo valoro mucho. Llega en un buen momento, preparados y donde nos tenemos que centrar en nosotros, antes que en los demás", insiste.

MVP de la temporada sin discusión, no es un buen indicativo que lo sea el portero pero en gran parte es mérito de Alfonso. "Posiblemente sea mi mejor temporada. Soy una persona que me gusta tener los pies en el suelo. Antes que celebrar cualquier cosa individual, prefiero hacerlo en colectivo. Que podamos celebrar una victoria en Vigo y ya podré hablar de mis datos individuales. Claro que me he imaginado haciendo la parada del ascenso, de todo. En mi cabeza tengo el fútbol en todo momento, está siendo muy especial. Ojalá no me toque subir en más córneres. Que no me toque parar demasiado, que todos hagamos un buen trabajo y lo podamos conseguir". Pero antes Vigo el próximo sábado. "En cualquier partido de play off, los que hemos visto mucho fútbol, son partidos donde se van midiendo los equipos, cómo se van planteando. Los filiales juegan un poco diferente y tenemos que estar preparados para todo. Analizar bien el rival que tenemos, llegar con herramientas suficientes".

Piropos y cariños para cerrar esta charla a Carlos López, un máster el trabajar todos los días con Alfonso Herrero, meses de esponja. Y que también se contagie la mentalidad. "Un porterazo. Lo he estado hablando con muchos compañeros esta semana. Tiene un potencial enorme. Además de la casa. Representa los valores de este club, además se ha convertido en un buen amigo. Tengo un buen rollo con él. Es maravilloso trabajar con él. Es un portero de futuro".