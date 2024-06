Alfonso Herrero, sobre la vuelta ante el Celta 'B': "Vine a este club para vivir días como ese"

Solo días separan al Málaga CF del comienzo de la segunda, última y decisiva eliminatoria para concretar su regreso al fútbol profesional y lo hace ante otro equipo que también ha sido un habitual en estas categorías de élite, pero que ha tenido que caer para resurgir, como es el caso del Gimnàstic de Tarragona. Ante la cercanía del suelo de ida, Alfonso Herrero atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El guardameta se mostró encantado por lo vivido en la vuelta ante el Celta Fortuna: "Vine a este club para vivir días como el del otro día. Fue algo muy bonito para disfrutar con amigos y con la familia. Algo que nos motivó más aún a luchar ya a ir a por la victoria".

Tras esto, el arquero ya dejó claro la estrategia a seguir para la eliminatoria: "Lo que tenemos en mente es centrarnos en el primer partido y en hacernos fuertes en casa para ir con buen resultado a Tarragona, pero con la mente fría de que son dos partidos y dejar claro que queremos ir a por todas. Espero un partido con mucha responsabilidad por parte de ambos equipos con primeros minutos de tanteo. En partidos de play off, pueden pasar cualquier cosa. Estos partidos son una locura". "Te firmo ganar independientemente de los goles que me metan. Es importante ganar en casa, pero estoy tranquilo, porque estamos trabajando bien y los compañeros se están dejando la cara y cuando vas a la guerra con gente así y Dioni es el ejemplo de esto de gente que no baja los brazos y antepone el bien del grupo por encima del personal", añadió.

Además, también dejó claro el factor emocional de este tramo de la temporada: "Estamos todos como locos de que llegue el fin de semana. Hay muchas ganas por parte del vestuario. Nunca he estado tanto en un vestuario que se sientan tantos los colores del equipo y que se quiera hacer tanto algo bonito por esta ciudad y el club. Tenemos la ilusión y las ganas de conseguirlo".

Por último, respondió sobre la presión de que este curso no haya pasado de ronda ningún equipo que jugó la vuelta de visitante: "Tiene cierta lógica de que se recompense que el equipo que más alto ha quedado en la tabla juegue en casa, pero esa dinámica está para romperla. Todo pasa por La Rosaleda. En este tipo de partidos, no solo se juega el fútbol y también hay una parte mental".