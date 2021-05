Algún detalle sobre RedBird Capital Partners

La reciente compra de 600 acciones por parte de RedBird Capital Partners a algunos accionistas del Málaga ha agitado los últimos días al hacerse público. Ha sido un pequeño pero importante movimiento del que ahora mismo se conocen más detalles. Algunas dudas las resolvió Francisco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas, que habló en Área Malaguista de la entrada del fondo de inversión norteamericano, del papel de la APA y de los nexos que unen a Antonio Banderas con todo esto.

“Ellos han analizado la situación. Como decían el alcalde y el presidente de la Diputación el otro día lo que es un honor es que gente tan solvente ponga sus ojos en la ciudad de Málaga y en el equipo de fútbol. Han hecho los deberes, con ese 1 por 1.000 que te permite acceder a las juntas. A ver que no creo que lo hayan hecho por eso ni que se les espere en la Junta, sino posicionarse ante una hipotética ampliación de capital. Se está viendo que es lo que necesita esta entidad, no es ningún un secreto, porque con el presupuesto que tenemos no le llega. Como pasa en cualquier empresa, si no es bastante lo que se genera y necesita dinero hay que ampliar capital y que sean los socios”, empezó Valverde en 101 Televisión Málaga.

“Ahora no se puede proceder según los criterios del propio administrador, que lo ha manifestado. Se posicionan para, en caso de los que los accionistas mayoritarios no ejerzan el derecho de cubrir esa aportación con su porcentaje, pues cualquier otro socio podría ya hacerlo. Al menos han concretado cosas, se han puesto de acuerdo con algunos pequeños accionistas. Son ajenos a la APA y han considerado guardarse una opción de recompra en caso de que RedBird Capital no vaya a ejecutar esa opción que tiene, recuperar su propiedad. No sé a qué precio, pero así se garantizan que nadie pueda especular con esas acciones”, continuó.

¿Qué papel ha jugado la APA? Lo explicó Valverde: “A la APA recurre mucha gente pidiendo información porque saben que tenemos información de primera mano de cómo está la situación. Lo que le decimos a todo el mundo, tanto a ellos como a otros grupos que también nos han llamado… He podido tener 20 ó 30 llamadas de grupos de distintos perfiles, de gente interesada. Algunos me han llegado a pedir el teléfono del jeque”.

“Los que están intentando entrar en el Málaga porque es una perita en dulce, muy suculento y en periodo de necesidad. A todo el que llama le decimos cómo está la situación y en último extremo les remitimos al administrador judicial. El hombre les informa de la situación en la que está, descartando que se puedan ahora hacer ningún tipo de ampliación y que si quieren hablen con los propietarios y les hagan ofertas. Pero vamos, que el jeque ha dicho siempre por activa y por pasiva que no. Lógico también, porque todavía están esperando la sentencia del contencioso que tienen ambas partes, que será en breve, para junio. Esperamos que se dilucide esto porque es muy importante para el futuro de la entidad. Nos limitamos a dar información de cómo está el proceso. Ojalá que cualquier otro accionista que no sea el jeque o BlueBay, pudiera incorporarse a la APA en un futuro”, añadió.

Los minoritarios también tendrían opciones de acudir a la hipotética ampliación de capital. Querer y poder son dos verbos imprescindibles. “A mí nadie me lo ha dicho. Sí que teníamos un proyecto un poco romántico que era que cualquier pequeño accionista, por poco que tuviera, pudiera suscribir su mismo capital en idéntico porcentaje por ínfimo que fuera. Planteamos a entidades financieras la idea de que crearan un crédito malaguista para los que quisieran suscribir su porcentaje dentro de esa ampliación. Me encantaría que fuera capital local, pero si luego no puede ocurrir y hay que dejarlo en manos de capital exterior, lo mejor es que vengan empresas que sean solventes y este parece que lo es. Ojalá en un futuro el Málaga tenga la solvencia necesaria. Representa a una ciudad que es la séptima en renta per cápita de España y tiene que ascender. Los recursos que necesita en Segunda División es prácticamente imposible generarlos”, amplió el abogado malagueño.

Se pasó por encima con cierta ironía sobre el bulo que vinculaba a LeBron James con el Málaga, pero lo que sí es cierto es que Antonio Banderas ha jugado un papel importante en toda esta jugada de RedBird: “Banderas siempre habla gloria de Málaga. Yo no tengo amistad con él pero veo lo que hace en la actualidad. Esta familia de RedBird parece ser que le preguntó porque tenían elementos comunes con algún elemento profesional con Antonio. El hermano de Antonio que sí es amigo mío me llamó para que les informara de en qué situación y me limité a informar. A raíz de ahí ellos concretaron el interés y es cuando han llegado a hacer esta operación. Él dice que son gente muy seria. Cuando alguien tan ejemplar dice eso, pues te genera cierta garantía”.

Valverde no pudo confirmar y desmentir nada acerca de si han podido comprar más títulos: “Lo desconozco. Sé que hay una empresa que está presente en el proceso que es Málaga Viva Deportiva que compró una acción. Otro hecho que sí se ha dado que una empresa de Málaga quería desprenderse de unas acciones y las hemos adquirido algunos miembros de la APA pero para nosotros, no para hacer nada con ellas. Yo personalmente he adquirido acciones porque no tenía y creo que como miembro de la APA o uno de sus representantes, mi ilusión era sentirme parte de pleno derecho. Sé que cuando se haga la ampliación de capital van a valer un 10% de lo que han costado pero no me importa. Ojalá hubiera muchas acciones en manos de malaguistas. Desde la APA sí que podemos asegurar que no vamos a dejar de fiscalizar esas acciones por mucho alto porcentaje que pueda acaparar la empresa que sea. Como ha pasado con Al Thani, hay que saber que por muchas acciones que tengas, si no tienes el 100% la empresa no es tuya del todo. Tienes que gestionar y respetar como un buen padre de familia. La personalidad jurídica es distinta a la personalidad física de su propietario. El jeque creía que con un 97 y pico por ciento podía hacer lo que quisiera, pero estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar la propiedad de las otras personas por muy pequeño que sea su capital y no se puede tirar como se ha venido haciendo”.