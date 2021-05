España cita al malaguista Salvi Esquivel

No son estos los tiempos de antes, pero La Academia del Málaga CF sigue dando frutos y no deja de estar en el radar de la Real Federación Española de Fútbol. En Las Rozas siempre se mira a Martiricos, sobre todo en las categorías inferiores. Ahora llega una nueva citación para un futbolista blanquiazul, se trata de Salvi Esquivel, un cadete que irá unos días con España sub 16.

Así lo comunicaba el Málaga de manera oficial: "Salvador Esquivel Gámez es un prometedor guardameta de La Academia que pertenece al MCF que compite en la División de Honor Cadete. A pesar de su juventud, ya ha participado en un par de sesiones de entrenamiento con el primer equipo blanquiazul, concretamente en el mes de febrero pasado".

En esas sesiones a las que alude el Málaga del mes de febrero se estrenaron con el primer equipo varios futbolistas. Salvi Esquivel era uno de ellos, pero también el central de origen holandés Dean Huijsen, recientemente fichado por la Juventus.

El meta malacitano acudirá a Marbella a una concentración de España sub 16 que se realizará entre el 17 y el 20 de mayo. El seleccionador David Gordo contará con 28 jugadores. Esta será la vuelta a los entrenamientos de la selección sub-16, después de que se declarará la pandemia de Covid-19, ya que la selección participó en el torneo de Desarrollo de la UEFA en Febrero de 2020.