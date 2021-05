"Allá donde esté, Arnau será un ángel para Marc y Pol"

El fallecimiento de Francesc Arnau aún tiene con el cuerpo encogido a todo el malaguismo. Hace 10 días veía a los miembros de la expedición del Málaga en Oviedo y departía con los técnicos, entre ellos Sergio Pellicer, que, visiblemente emocionado, recordaba la figura del que fuera meta malaguista. Cuando él estaba al frenta de la cantera fue reclutado para trabajar en ella.

"Nos hemos quedado en estado de shock, conmocionados. Fue jugador, coordinador, director de Academia, director deportivo... Pero me quedo con la persona, me quedo con él. Allá donde esté, gracias a nivel personal por lo que pude vivir con él", recodaba el técnico de Castellón sobre Arnau: "Dar el pésame su familia, me salen muy pocas palabras. Estoy seguro de que allá donde esté será un ángel para Marc y Pol [sus hijos, que jugaron en la Academia]. Gracias, emocionado aún por toda esta situación. Hace semana y media estuvo hablando con toda la expedición en Oviedo. Estuvimos hablando todo el cuerpo técnico, un par de minutos. Es un tema personal, pocas palabras puedo decir. Que dé fuerzas y descanse en paz allá donde esté. Lo echaremos mucho de menos".

Reflexionaba Pellicer a raíz del fallecimiento de Arnau sobre la realidad de esta sociedad cuando se le preguntaba si se puede preparar así en condiciones un partido. "Somos personas y hemos demostrado que detrás de cualquier profesional en cualquier ámbito hay una persona. Aunque la gente de fuera opina sin saber, es difícil saber lo que ocurre. Decidimos hacer el minuto de silencio por él en el entrenamiento de ayer. Se piensa que hay que mantener lo profesional y lo personal separados, pero no siempre se puede, a veces es imposible. Ayer hicimos un entrenamiento de recuperación y hoy de la mejor manera posible para preparar el partido. Hay que separar sentimientos de personas. Cada uno tiene un sentimiento. Esto demuestra que la persona está delante de cualquier trabajo y de lo profesional. Estamos intentando centrarnos en competir, como creo que competimos toda la temporada", asumía Pellicer.