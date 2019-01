1x1: Otras victorias personales

Protagonismo para Munir por sus grandes paradas, pero también para Renato Santos, que sirvió el 0-1 a Ricca. Partido aseado del canterano Keidi Bare, una de las sorpresas de la alineación de Muñiz en La Romareda.

Munir

Fue el mejor del partido. Realizó varias intervenciones salvadoras, sobre todo en los duelos directos con Marc Gual. Necesitaba una actuación así.

Cifu

Cumplidor, un resbalón inoportuno casi cuesta un disgusto. Le faltó algo de tino a la hora de los centros.

Diego González

Achicó muchos balones, pero cometió un error garrafal que casi cuesta un gol. Esta acción le puso algo nervioso.

Pau Torres

Empezó concentrado y no cometió grandes errores. Pero rifó demasiados balones. Se los quitaba de encima. No siempre era necesario.

Ricca

Seguramente es quien más alma tiene. En defensa no es todo lo sólido que debería, pero claro, sube una vez y eso termina en gol. Así compensa todo lo demás.

Lacen

Entró como titular para dotar de más consistencia en el centro del campo, pero luego llegó el verde y en él, la realidad. En el 1’ ya había perseguido la sombra de Pombo.

N’Diaye

Sigue sin parecerse al futbolista de los primeros partidos. No es falta de entrega y no se le ve mal físicamente. Pero desde el duelo ante el Elche no es el mismo.

Keidi Bare

Se estrenó como titular y ni él se lo imaginada. Actuación que no será memorable pero en la que cumplió con su cometido.

Renato

De los mejores del equipo. Corrió mucho. Para arriba y para atrás. Puso el 0-1 a Ricca. Gran jugador de equipo.

Hugo

El canterano fue titular, pero tuvo pocos momentos para brillar en una primera parte que no era para estilistas.

Blanco Leschuk

Sigue sin marcar y se tropezó en una ocasión tras driblar al meta rival. Pero es que da mucho al equipo. Gran pase en la acción del 0-2.

Adrián

Entró en la segunda mitad. Curró bien y además estuvo en el sitio para lograr marcar el 0-2

Juanpi

Siempre quiso tener el balón, dio buenos pases y además fue clave para la acción del gol de Adrián.

Iván Rodríguez

Sin tiempo para valorarle.