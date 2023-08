Andrés Caro y Moussa Diarra, decisiones pendientes

El Málaga CF sigue bastante activo en el mercado de fichajes de cara a cerrar la plantilla antes del cierre de la actual ventana de traspasos para estar en posición de competir por todo en su debut en Primera Federación y, como consecuencia, la entidad de Martiricos ya ha cerrado la incorporación de nueve fichajes y firmó a Nelson Monte para oficializarle como el décimo.

Esta llegada cambiaría bastante el panorama de los defensas centrales en el plantel entrenado por Sergio Pellicer, dado que Andrés Caro y Moussa Diarra pasarían de luchar por ser el tercero y cuarto en su posición, mientras que, después de esto, uno será el quinto del puesto.

Además, la situación de estos jugadores tiene en ascuas a la dirección deportiva, ya que el de Mali quedó claro el pasado curso que no quería renovar y finaliza su vinculación contractual con el Málaga CF al final de esta campaña y el rinconero quiere salir de la entidad de Martiricos para disfrutar de minutos de calidad que le ayuden a crecer como futbolista y no verse relegado a un papel tan secundario como el que le espera la próxima campaña en el conjunto de la Costa del Sol.

Sin embargo, Sergio Pellicer se mostró muy a favor de la salida de Andrés Caro: "Hay jugadores que compiten poco en una plantilla. Algún jugador más debe salir, competir y tener minutos. Andrés Caro es un tema mío personal, lo hice debutar, jugó en una situación límite en Albacete. No fue el contexto ideal en una situación inestable. Quiero que compita y juegue. Es un ejemplo de canterano. El año pasado era juvenil, es de la edad de Álex Calvo. Tiene que competir y rendir. Tiene contrato con el club y lo más importante, en ese rendimiento personal, está la mentalidad y en esos momentos de frustración superarse y tengo mucha fe con Andrés".

Esto se junta con que esta pretemporada ha convencido bastante más el malagueño que su compañero, quien salió en la foto de los goles recibidos tanto contra el Antequera CF en La Rosaleda como frente al San Fernando CD Isleño en La Federación.

Pese a todo, ha nacido una opción que parecía descartada hace unas semanas. Se trata de Murillo, quien ha ocupado el lateral en la mayoría de amistosos. "Murillo, por las situaciones, jugó de lateral. Es un chico que nos da mucha polivalencia y lo más importante es que haya competitividad, que no haya titulares. Me da igual la situación, la edad, si es un fichaje, si un joven... El que se enfade si no juega tiene dos cosas que hacer: Trabajar más duro y, si sigue enfadado, no va a jugar. Esa es la clave: ser un equipo, un equipo. El sentimiento colectivo es lo que debemos trabajar desde la humildad, la honestidad y el hambre. Tenemos la experiencia de años anteriores, de pensar en salvadores. Y no hay salvadores salvo el equipo", dijo Sergio Pellicer.

Todo dependerá mucho de lo que suceda en el mercado con cada uno de ellos, dado que el de Mali se irá totalmente gratis el 1 de julio de 2024 y que el español apuesta por encontrar un equipo para crecer y una cesión sería su opción favorita.