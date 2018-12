Piropos y verdades de Anquela

Juan Antonio Anquela, entrenador del Oviedo, también atendió a los medios de comunicación antes del partido contra el Málaga. El técnico jiennense se deshizo en elogios pero sin olvidar que su equipo va a competir: “Es un señor equipo y sus números les han situado donde están, pero en esta categoría cada partido es una historia diferente”.

No están siendo días fáciles para Anquela, que en las últimas horas se ha visto cuestionado y todo hace indicar que se juega el puesto contra el Málaga este sábado. “Es evidente que es un partido muy importante. Mi futuro no me preocupa lo más mínimo, me preocupa que el Real Oviedo gane, nada más. Yo no he engañado a nadie nunca, ni he dejado de trabajar por este equipo ni lo voy a hacer. Las cosas son por no ganar, por otras cosas es difícil que nos puedan poner muchos peros. Aquí a veces ya no te vale ni la experiencia, porque es complicado, pero hay que estar tranquilo”, comentó públicamente, a la vez que añadió: “Rodearse de la gente que te quiere. Aquí en Oviedo la inmensa mayoría está con mi persona, y para mi es importantísimo. Voy a pelear como lo he hecho toda mi vida, cada partido como si fuera el último y no hay más. Entrar en otras valoraciones sería inútil”.

El tema de su futuro dio para más. En estos casos es importante que la plantilla esté con el técnico. Anquela lo analiza: “Jamás hemos dado sensación de muertos y sé que mis futbolistas podrán estar más o menos acertados, podrán equivocarse o no, pero lo que es creer en lo que se está haciendo no tengo la más mínima duda”. Al final en el mundo del fútbol mandan los resultados. Anquela echa de menos mejor fortuna. “El equipo está haciendo más cosas pero lo único que valen son los resultados”.

Tiene ausencias el Oviedo, pero el jiennense no se agarra a ellas: “Ni he llorado nunca ni voy a llorar, y tenemos muchos problemas de bajas. No me he quejado, hemos seguido peleando y haciendo lo que se puede. Las dos últimas jornadas se han afeado unos números que estaban donde nos corresponde. No he engañado ni voy a engañar jamás a nadie. Cuando estemos todos competiremos, y cuando no, habrá que sufrir y tener la suerte necesaria. En los últimos partidos llámale suerte o acierto no la hemos tenido, y nos ha tocado perder. Tenemos que tirar adelante con la gente que tenemos y estoy totalmente convencido de que lo vamos a hacer bien y vamos a salir de esta. Totalmente convencido”.

Y cerró su intervención con un mensaje para quien lo quiera coger: “Aquí nunca hay una semana normal. Hablo con la gente del club siempre, porque tiene que haber diálogo. Me dicen que siga haciendo lo que hago, que trabaje y procure ganar. Nada más”.