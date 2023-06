Antequera CF y su plan para Primera RFEF

Javi Medina era presentado este viernes como entrenador del Antequera CF, el encargado de dirigir la nave blanquiverde en Primera RFEF. Con ese pilar del proyecto ya confirmado, toca conformar una plantilla que necesita modificaciones para competir con todas las garantías en la categoría de bronce. Alberto Aguilar, director deportivo de la entidad, analiza en El Día de Córdoba los pasos a seguir. Natural de Benamejí, cumpliendo un trienio en los despachos antequeranos, y con pasado en el Málaga CF, donde inició su carrera como jugador, con más de una década en el fútbol español. Ahora tiene una tarea ardua en una Primera RFEF "muy fuerte; este año va a ser una liga emocionante y súper competitiva, y con muchas ganas de ver cómo se forman los grupos y cómo va a ser todo, porque puede ser una liga muy potente", explicaba.

"La clave del éxito ha sido juntar a muchas personas, tanto del cuerpo técnico, del club y como a nivel de jugadores, de las mismas características, gente con muchísima hambre, con pasión, humildes, con ganas de trabajar en el día, y eso es lo que ha hecho que todo desemboque en el ascenso", pocos secretos del porqué el Antequera ha dado el salto y el cómo: con un ascenso directo aplastante desde Segunda RFEF. "Ha tenido mucho mérito porque sabíamos lo fuerte que era el grupo. Además, se está demostrando porque hay cuatro equipos en estas eliminatorias finales del play off. Destaca más el mérito conseguido por el Antequera por el grupo ha sido bastante fuerte", batiendo a equipos como el Recreativo de Huelva, de mayor músculo.

Un mercado que se trabaja desde hace semanas, con Cesar Sousa como primera incorporación, y más piezas que irán llegando próximamente. "Nuestra idea la tenemos clarísima. Sabemos qué es lo que puede pasar, pero sabemos también la guerra que podemos dar, a dónde vamos y no tenemos ningún miedo. Vamos con nuestras armas, con nuestros jugadores, con hambre y no nos vamos a poner ningún objetivo". No se renuncia a dar ruido de nuevo, precisamente esa línea continuista con Javi Medina. "El gran artífice de esto fue el entrenador Abel Segovia junto a su cuerpo técnico. Nuestra prioridad es que siguiera con nosotros, pero no se pudo dar que él continuase. Queríamos darle continuidad al proyecto, seguir con una base de jugadores y haciendo lo que veníamos haciendo. Hemos decidido que la persona idónea para esto era Javi Medina, que era segundo entrenador de la temporada pasada. Confiamos, a pesar de tener 29 años, plenamente en él. No miramos el DNI de ningún jugador, de entrenador y de nadie. Consideramos que está preparado y capacitado para llevar el barco en Primera RFEF".