Antoñín avisa: "La romperé"

No le están saliendo las cosas a Antoñín Cortés como él quisiera, pero avisa de que todo llegará. “Sé el nivel que puedo dar aquí. Hay un gran grupo. Llevo mucho tiempo sin jugar un partido completo, físicamente bajé un poco, aquí se corre mucho. Poco a poco voy cogiendo el ritmo. Sí, me está costando un poco, pero la romperé. Que no haya dudas. Todavía no me lo creo. Era Granada o Málaga. Tuve muchas ofertas de Segunda y de Primera del extranjero, pero decidí Málaga. Es mi casa. Estoy muy ilusionado. Era lo que deseaba. Vamos poco a poco”, dijo el malagueño en Deportes COPE Málaga.

“Yo me fui haciendo unos buenos partidos y ahora en mi vuelta quiero demostrar aquello y más. Quiero recuperar ese nivel. Me voy adaptando poco a poco. Hace ocho meses que no juego 90 minutos y cuesta. Esto es tiempo, pero daré todo y más”, continuó antes de hablar de su posición en el campo: “De siempre he jugado de extremo. Es verdad que puedo jugar de punta, donde más cómodo estoy es donde me ponga el míster, pero mi posición más natural es la banda, de extremo. Aunque si me dan los guantes, me pongo los guantes…”.

Tiene un año bonito por delante con sus casi hermanos Luis Muñoz y Kevin, todos dentro de vestuario diverso pero con colmillo: “Sabemos lo que es jugar en el barrio, en la calle. Este grupo sabe lo que es eso y por eso lo estamos dando en el campo. El ejemplo es Kevin, como jugador es un espectáculo, se ve el talento. Yo sabía que llegaría y, bueno, hay que tenerlo centrado. Será un gran jugador”.

Deja volar su imaginación Antoñín, que viene de subir con el Rayo hace unos meses: “Un ascenso sería espectacular, claro, pero lo veo muy lejano. Hay que ir paso a paso. Partido a partido que esto es muy largo y lo se por el año pasado con el Rayo. Tenemos un equipazo, un gran cuerpo técnico, pero tranquilidad. Esta categoría es difícil”.