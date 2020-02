Antoñín y su renovación: "Estoy en el sitio que quiero estar"

Con un abrigo tres cuartos y la sonrisa en la cara, apareció Antonio Cortés Heredia en la sala de prensa del estadio de La Rosaleda. La casa de sus sueños infantiles es la misma que la del futbolista que ya es adulto y profesional. Ficha 18, dorsal 19. Antoñín sigue dando pasos de gigante: “Lo he vivido bien, junto a mi familia, mis representantes. Les doy las gracias porque estoy en el club donde quiero estar ahora y por mucho tiempo”.

La vida tiene estas cosas y hay que subirse en marcha. “Ha cambiado bastante, de estar en el filial a los seis meses en el primer equipo con ficha y dorsal profesional. Nada, muy contento y a seguir”, dijo Antoñín, parco en palabras pero henchido de satisfacción: “Es un orgullo y una alegría para mí, para mi familia, para el barrio. Poder jugar donde se sueña de pequeño, jugar aquí al lado de La Virreina. Se vive con mucha alegría, pero hay que seguir trabajando y estar aquí durante muchos años”.

Por partidos jugados ya tenía su renovación automática, pero él sabía que tomando esta vía ya sería por derecho jugador del primer equipo y además hace un favor al club: "Escuché y acepté esta propuesta porque de la otra manera no me hacían ficha profesional y de esta sí. Y aquí estamos para eso, para hacerme un hueco en el primer equipo”.

“La familia, los amigos, el barrio entero. Mucha gente felicitándome, muy contento y a seguir trabajando. Me dicen que es lo mejor que me ha podido pasar. Llevo buscando esto desde hace mucho tiempo, desde pequeño, triunfar aquí. Estar en el sitio en el que quiero estar y ya estoy aquí. Lo he podido cumplir y la gente que me rodea está súper contenta", explicó.

Antoñín es un ganador, lo lleva en la sangre, pero sabe que tiene que dar pasos cortos y firmes: "Mi reto individual es seguir trabajando como esta temporada. No me pongo reto de goles ni nada, simplemente seguir currando y cada vez más. A seguir trabajando y a meter goles, que es lo que nos gusta a los delanteros. ¿La suplencia? Ahora salgo del banquillo porque el míster así lo decide, son decisiones técnicas. Toca seguir trabajando y a ganarme estar en el once otra vez”.

Hizo gala de su regate también fuera del césped cuando se le preguntó por el Getafe y otras opciones de salida en este mercado invernal o próximamente: “Temas extradeportivos, para eso tengo un agente. Esa pregunta para Manolo, no a mí. Yo me enfoco en el día a día, a jugar partidos”.