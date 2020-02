Ultimátum de LaLiga al Málaga

LaLiga se pone seria, muy seria con el Málaga. La patronal de clubes está francamente descontenta con los pasos dados por el club de Martiricos en estos últimos meses, en los que debía ajustarse a los parámetros económicos que establece. El ente que preside Javier Tebas va a formular un ultimátum a los blanquiazules, que todavía no cumplen los requisitos exigidos en relación a los salarios de esta temporada.

En El Partidazo de COPE se contó que LaLiga va a citar al Málaga para ponerle sobre aviso de que tiene que arreglar ya esa situación si no quiere sufrir las consecuencias. La llamada de atención alcanza tal punto que no se descarta el descenso administrativo, algo que ya han sufrido clubes como el Reus, por ejemplo.

El Málaga viene arrastrando problemas toda la temporada. No pudo inscribir a sus fichajes (Okazaki, José Rodríguez), se le dejó en 18 licencias y un margen mínimo para hacer incorporaciones. Abdullah Al-Thani reaccionó despidiendo a ejecutivos y empleados y se puso en manos de agentes externos. El más fuerte, que se sepa, es Richard Shaheen, que terminó proclamándose director general.

Pero no andan nada satisfechos con su labor en LaLiga, a tenor de esta situación. Durante un tiempo los mensajes públicos de LaLiga, casi siempre en boca de su presidente Javier Tebas, fueron mesurados y nada alarmistas. En los últimos tiempo ha ido cambiando el tono y el contenido. Ahora sí se apremia a la entidad malacitana a hacer lo que sea preciso para cuadrar sus cuentas y poder llegar al final de la presente temporada sin ningún tipo de impago.

Todo se ha disparado después de que llegase el punto y final del mercado invernal. Y eso que venía avisando Tebas: “El Málaga peligra si no hace ventas estos días antes del final del mercado o algo más tarde, en el Este de Europa hay algunas ligas en los que se cierra más tarde. Debe producir una venta, hablo de memoria e igual me puedo equivocar, de dos millones de euros para finalizar la temporada, creo que era la cifra. Si no vende, incumpliría pagos con jugadores y Hacienda. Podrían tener problemas como tuvo el Reus, sí, y descender. Es algo que he explicado públicamente, monitorizamos todas las situaciones de todos los clubes y no podemos ocultar hechos que son reales”.

Mientras en el Málaga hay cierto optimismo con algunas cifras y lo cierto es que el mercado deja un saldo positivo en lo económico. Pero contrasta también con lo que se desliza desde LaLiga, que hablan de un reajuste de apenas 300.000 euros a día de hoy.