Antonio Contreras, entrenador del Málaga Femenino atendió a los medios de comunicación tras el duro empate de su equipo ante el Sporting de Huelva. El conjunto malaguista se marchó del Campo de la Federación con un punto que les supo a poco, sobre todo tras ir ganando todo el partido y sufrir el gol del empate en el último suspiro; un desenlace que, tal y como comentó el técnico blanquiazul, fue muy duro de asimilar para las locales: "Fue duro, por el minuto en el que fue. Después de la gran parada que hizo Chelsea, que fue un paradón, creo que nos veíamos ya donde este equipo se merece, pero, bueno, al final, con ese córner, nos vimos como creo que no nos merecíamos. Hay que seguir, quedan todavía dos partidos, y no hay nada decidido aún". Asimismo, Contreras afirmó que el resultado fue injusto: "Fue un partido que creo que dominamos. Sí es verdad que el Huelva generó ocasiones, pero de errores nuestros y a balón parado. Sinceramente, estoy contento con el trabajo del equipo pero fastidiado, sobre todo, por mi vestuario, porque está siendo un año muy duro y que el fútbol está siendo injusto con ellas. Estoy fastidiado, pero hay que venir llorado de casa. Como les dijo Ben Barek en el vestuario, cuando lo das todo, te puede salir mejor o peor, pero no se puede reprochar nada, y esa es la clave. Nadie se guardó nada y así tenemos que ir al próximo partido".

En los últimos minutos del encuentro, el Sporting Huelva comenzó a avisar con insistentes llegadas al área hasta que, finalmente, encontró el premio del empate mediante un gol que, según el entrenador del conjunto malagueño, llegó tras una jugada fortuita: "Es normal que ellas estuvieran más arriba, iban buscando el empate. Pero es relativo, el único peligro que veía era, precisamente, las muchas faltas cerca del área. Al final, es por un error, porque yo, sinceramente, creo que la jugadora de ellas le pegó mal a la pelota y el centro le salió sin querer. Eso no lo puedes controlar; si realmente lo que querían era hacer otra cosa y le salió eso, pues al final te lo tragas. Eso no se puede trabajar. Además, no quiero echarle la culpa al árbitro, pero creo que en la parada de Chelsea, el partido estaba acabado".

Ahora, con la dureza de no haber conseguido los tres puntos, el Málaga viaja a Bilbao para enfrentarse a uno de los equipo más fuertes del campeonato: "La línea de Bilbao es ir a ganar el partido, con cabeza y siendo conscientes de lo difícil que es. Yo creo que llegaremos con vida al último partido en casa. A eso me tengo que agarrar, porque si no, apaga y vámonos".

Por último Antonio Contreras elogió a la afición malaguista, que una vez más respondió, y llenó el Campo de la Federación para apoyar al cuadro blanquiazul: "Es para sentirse orgulloso de esta pedazo de afición. La gente estuvo animando al equipo hasta el final. Estoy seguro de que muchos aficionados que vinieron por primera vez a ver el fútbol femenino se fueron fastidiados para casa, porque vieron a un equipo que se dejó el alma y que sienten la camiseta".