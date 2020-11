Antonio Hidalgo: "El árbitro tenía ganas de sacar la segunda amarilla"

El ex malaguista Antonio Hidalgo es ahora entrenador del Sabadell, equipo al que sometió el Málaga este domingo. El técnico catalán analizó el partido y no estaba conforme con la expulsión que sufrió en la segunda mitad y con el resultado.

"Jugar cada tres días para nosotros es difícil. Han pasado muchas cosas en la primera mitad, muchas alternativas, ha estado mucho en el aire. Ha sido descontrolada, pero después en la segunda han pasado muchas menos cosas. Nosotros no era un día en que estuviéramos precisos y frescos tras haber jugado menos de tres días antes. Habíamos controlado el partido, no había ocasiones y el segundo gol es una situación demasiado fácil, no podemos conceder ese gol. Si dices que te están atacando, que no puedes, como pasó más en la primera parte contra el Leganés... Pero eso no pasaba", analizaba Hidalgo.

"La expulsión es una acción cerca del banquillo. Saltan dos jugadores y hay un choque en la cabeza [Cristian Rodríguez queda tendido], pero no se da cuenta el árbitro, es nuestro propio jugador el que avisa para que entre el fisio del Málaga. Entra y, sin haber visto nada, le saca amarilla a Ever. Le pido explicaciones de por qué saca la amarilla y tarjeta amarilla para mí. Y después no dije más, pero tenía ganas de sacar la segunda amarilla. Esperemos que no nos toque más este árbitro. Seguramente esto cambiará. Te tienen que mirar de otra manera, si no se igualan las fuerzas te mirarán de otra manera. Es lo que hay, nos podían haber puesto a jugar en lunes, que ya se puede, tras jugar el jueves, pero no han sido así", lamentaba el que fuera jugador malaguista.

"El partido estaba controlado en la segunda parte, pero no podemos ser tan frágiles, lo pasaremos malamente así. En la segunda parte, ellos no tenían ninguna ocasión, han cambiado su idea, han puesto el equipo más atrás, pero... Concedimos goles muy fáciles. Apenas han tirado a portería, nos han hecho dos goles. En la primera parte ha habido más descontrol, pero en la segunda no ha pasado nada", cerraba su análisis Antonio Hidalgo.