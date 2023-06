Ascenso, palabra tabú en el Málaga CF

Tras estrellarse con la durísima caída, masticada durante muchos meses, a Primera RFEF, el Málaga intenta rehacerse poco a poco del shock. Perderá mucho dinero, tendrá que bajar bastante más del 50% el presupuesto un duro ERE, coser una herida abierta con la afición, construir un equipo... Detener la caída es el mensaje que se lanzó en 2018 cuando se bajó a Segunda. Sólo hubo una bala real para regresar a Primera, el primer año.

Desde el Málaga se intenta mandar ese mensaje, la palabra ascenso está latente pero es de alguna manera tabú. La eludió en su presentación Dioni, un gran conocedor de la categoría. "Hay que estar mentalizados de que no se puede pensar más allá, el ascenso queda muy lejos, tenemos que empezar con la pretemporada, hacer una buena pretemporada, hay que hacer muchas incorporaciones, los jugadores tenemos que hacernos entre nosotros, todo eso lleva tiempo. Hay que hacer las cosas bien desde la base, empezar de cero", decía el delantero malagueño.

Tampoco Loren fue muy explícito en su presentación o en intervenciones posteriores, habló más de construir un proyecto y unas bases sólidas con una filosofía concreta para ir hacia arriba. Pero no de inmediatez. El año pasado se pecó por exceso, visto lo que pasó después, pero tampoco se puede engañar a nadie. El Málaga no puede estar tiempo en la tercera categoría del fútbol español. Pero es el mensaje que emana desde la entidad, el de humildad y prudencia. Kike Pérez señalaba en Onda Cero que "no he soñado con el ascenso porque no me dejo, porque corto el pensamiento. Soy una persona súper cauta. Sí me viene con los fichajes que quieren venir, va cogiendo forma el equipo... Pero sé lo que hay, es un año muy duro, muy movido. Que empiece la campaña de abonados, que sea buena, que empiece la pretemporada, que haya una normalidad... No me dejo otro pensamientos a 12 meses vista. Estamos a 19 de junio y yo entiendo que la gente quiera, pero no podemos pensar en eso sin el trabajo diario, porque será lo que nos lleve a ello, pero ninguno podemos hablar de lo que va a suceder en mayo del año que viene. Trabajamos a tope día a día. Tenemos claro Loren y yo cómo debemos trabajar, lo que debemos hacer, lo que se nos ha pedido y la responsabilidad que tenemos".

En cuanto a la pretemporada, Kike Pérez dijo que "no sabemos aún el inicio de la competición y eso variará la fecha de inicio de los entrenamientos, porque será seis semanas antes del inicio de las competiciones. Entendemos que el 27 de este mes en la Asamblea de la RFEF se decidirá y también las composiciones de los grupos. Interesa grupos Norte-Sur, efectivamente. Es verdad que es una categoría muy complicada y de una forma u otra habrá que competir contra todos salvo que quedemos primeros", señalaba el director general.