La Asociación de Pequeños Accionistas manda una carta de ánimo al equipo

La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA) ha publicado una misiva en la que pretende darle ánimos al equipo antes de que la competición se vuelva a reanudar mañana viernes. La APA fue quien inició el proceso judicial que mantiene al club investigado e intervenido judicialmente y congrega a un pequeño porcentaje de poseedores de acciones del equipo blanquiazul.

"En estas horas previas a la vuelta a la competición de Liga, desde la Asociación de Pequeños Accionistas queremos mostrar nuestro apoyo incondicional a los jugadores, entrenador y cuerpo técnico del Málaga CF", arranca la misiva que prosigue: "Han pasado más de tres meses desde el enfrentamiento contra el Real Zaragoza. Tiempo de amargura en el que desgraciadamente una enfermedad ha acabado con la vida de muchas de nuestras personas queridas. Donde el fútbol no ha podido servir de apoyo y consuelo en esos momentos tan tristes. Nuestro más sentido pésame para todas sus familias. Pero la vida continúa y con ella vuelve la competición. Sabemos que sois conscientes de lo mucho que nos jugamos en estas últimas 11 jornadas. Desde el inicio de la pretemporada nos habéis demostrado vuestra profesionalidad ante situaciones extradeportivas que han rozado lo absurdo en ocasiones. Habéis luchado y defendido con orgullo la blanquiazul cada domingo pese a competir en desventaja. Y os habéis sobrepuesto a todas las adversidades que han minado cada jornada por unas u otras causas".

"No obstante queremos pediros desde lo más profundo de nuestra alma malaguista y en nombre propio y de toda la afición un último esfuerzo. No estáis solos. Quizás ahora no nos veáis en la grada si levantáis la cabeza en mitad de la contienda. Pero estamos ahí. Nosotros, los que desgraciadamente nos dejaron hace tiempo y los que nacerán. Siempre estaremos ahí. Volvemos a La Rosaleda cada noche para recordar momentos inolvidables que hemos vivido en esas gradas, para cantar el himno que nos estremece el cuerpo y nos eleva el espíritu. Para soñar y sentirnos niños. Si estáis en silencio, con los ojos cerrados, podréis oírnos", dice el escrito que termina: "Es mucho lo que nos jugamos. Ser malaguista nunca ha sido fácil. Pero es en estos momentos cuando ese escudo se agita, enloquece y se hace inmenso. Sabed que con vosotros iríamos al fin del mundo. Equipo y afición somos uno. Ahora más que nunca, lo conseguiremos. La fortuna favorece a los valientes. Siempre por y para el Málaga".