Sergio Pellicer: "Tenemos que competir y disfrutar, la clave está en nosotros"

El entrenador del Málaga Sergio Pellicer se alegró en la previa de la visita del Huesca a La Rosaleda de que el fútbol eche a andar de nuevo: "Ya podemos competir y eso es muy buena señal por todo lo que ha sucedido anteriormente. Estamos marcha atrás sin olvidar todo lo que ha ocurrido. Llegamos con mucho ánimo y mucha ilusión. Desde el primer día en que pudimos empezar el trabajo individual ha sido un largo camino, con muchos obstáculos que hemos ido superando. lo afrontamos con esa responsabilidad, ahora llega el momento de la verdad. Tenemos que competir y disfrutar, compitiendo y disfrutando llegan los resultados".

Con sobredosis de jugadores del filial y algunas lesiones, el equipo malaguista necesita utilizar más fichas del segundo equipo para no exprimir en exceso su plantilla donde escasean las fichas profesionales: "A día de hoy, 24 horas antes de competir aún no sabemos si vamos a poder utilizar cierto número de jugadores, pero está claro que es verdad que en la convocatoria sí es posible que se pueda ampliar el plazo. Pero no tenemos excusa, los chavales de la cantera vienen para ayudarnos, lo están haciendo durante toda la temporada. Yo empecé con el filial esta temporada y estamos muy contentos. Es un momento de ir todos juntos de la mano, desde el cuerpo técnico, jugadores, empleados y aunque no tengamos el calor de los aficionados que nos gustaría tener en La Rosaleda, seguro que lo vamos a tener con esa pasión y esa alma desde sus casas.

En el aspecto anímico, Pellicer fue optimista, pero pidió mesura a la hora de gestionar la maratón de partidos que dará fin a la competición en Segunda: "Nos debemos a muchísima gente, a este club tan grande y lo que tenemos que hacer es orden en el campo, compitiendo y haciéndolo de la mejor manera posible, sabiendo las dificultades que tenemos y que no nos sirvan de excusa. Van a venir momentos duros en los que tendremos que tener paciencia y esperemos que vengan momentos muchos más positivos en los que tendremos que tener equilibrio porque el grupo que tenga más equilibrio en esta liga exprés será el que consiga los resultados y los objetivos. Vamos con esa idea: ser equilibrados, no renunciar absolutamente nada pero ser realistas , estamos en una situación en la que cada partido para nosotros es una final".

Por último, el preparador dio su opinión sobre el Huesca: "Está claro que es un rival de los más duros de la categoría y de los que mejor fútbol practica. Con su plantilla, lo dice todo, además viendo de estar en Primera División el año anterior y esos equipos siempre tienen un gran infraestructura a nivel económico. Está haciendo una gran temporada, quisieran estar más arriba pero tienen un gran entrenador y grandes jugadores, pero también nosotros. Al final la clave estará en nosotros, con todos los respetos a los rivales, nosotros tenemos que ser nosotros mismos".