Atlético de Madrid B - Málaga CF: La urgencia está ahí (18:00)

Ha entrado el Málaga CF en un bucle peligroso. Se abrió una rendija para pelear por el ascenso directo pero al equipo de Pellicer no le ha dado, no estuvo a la altura. Tres empates seguidos han enterrado cualquier opción. Son ocho partidos sin perder consecutivos, pero sólo siete puntos de los últimos 15. En otras temporadas sería ritmo de ascenso directo o casi acumular 58 puntos tras 31 jornadas, pero en esta campaña supone estar a 11 puntos del primero más el average.

Con siete jornadas por delante hasta que en junio comience el play off, el reto es quedar lo más arriba posible porque incide en las ventajas de campo y de empates en la fase de ascenso. Hay que recordar que ahí no hay tanda de penaltis, tras 120 minutos el empate beneficia al equipo que mejor quedó en la temporada regular. Los dos empates ante Linares y Ceuta en casa han hecho daño y han propiciado perder el tercer puesto que se había ocupado por la crisis del Ibiza, rota la última semana. Y es en el campo del Atlético de Madrid B (18:00 horas, Cerro del Espino) donde persiste esta realidad del Málaga. Ya se sabe qué implica un filial. Se le ganó de manera agónica en el descuento con aquel cabezazo de Einar en la segunda jornada de Liga. Las dos últimas victorias colchoneras le han alejado del descenso y ahora están a ocho puntos, exactamente los mismos que le separan de la fase de ascenso, a la que podrían aspirar si prolongan la racha. La semana pasada, por ejemplo, vencieron en Sanlúcar (0-3), donde el Málaga no pasó del empate hace un mes. Es un bloque repleto de internacionales en todas las categorías y con distintos países, con calidad y buen físico. Despojados de presión son, si cabe, más peligrosos.

Es el momento clave de la temporada, quedan los dos últimos meses (será una buena señal estar a mediados de junio) y hay que pensar en llegar a tope de la fase de ascenso. No se piensa en un descalabro porque hay nueve puntos de renta con el sexto clasificado, pero también hay que amarrar el play off aún de manera matemática. Así que hay que conseguir resultados, la urgencia no merma aunque la vía más rápida para el ascenso se haya escapado virtualmente. Hay jugadores que deben crecer en este tramo del año, sobre todo desde el centro del campo hacia arriba. El equipo se ha fortificado en defensa (cierto es que es un trabajo colectivo que empieza con la presión de Roberto) en los dos últimos meses pero la pólvora no está muy seca. Manteniendo el marcador a cero hay muchas opciones, pero hay que completar la otra parte del trato. El filial del Atlético es una buena piedra de toque.